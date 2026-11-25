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Rovanpera avisa sobre el nuevo WRC de 2027: "Todo el mundo empieza de cero"

El bicampeón del mundo regresará al WRC en 2027.

Tom Howard

Publicado: 25 nov 2026, 9:16

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Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Kalle Rovanperä espera que el Campeonato del Mundo de Rallies de 2027 suponga un nuevo punto de partida para los pilotos, con "todos empezando de cero" mientras se adaptan a los completamente nuevos coches Rally1.

Tras un año alejado del campeonato, el bicampeón del mundo regresará al WRC la próxima temporada para disputar un programa parcial con Toyota, al volante del nuevo GR Yaris con especificaciones de 2027.

La próxima temporada no solo supondrá el regreso del finlandés a los rallies, sino también a la competición automovilística tras recuperarse de un problema de salud que obligó al piloto de 26 años a abandonar sus planes de dar el salto a los monoplazas en la Super Fórmula japonesa.

Sin embargo, Rovanpera regresará al volante de unos coches muy diferentes a aquellos con los que conquistó los títulos mundiales de 2022 y 2023. Los Rally1 del próximo año, con 300 CV de potencia y un límite de costes, serán más lentos que los de la generación anterior y ofrecerán unas prestaciones ligeramente superiores a las de los actuales Rally2.

Aunque Rovanpera ya pilotó con éxito coches con especificaciones Rally2 en las primeras etapas de su carrera, el cambio de reglamento del próximo año supondrá un importante desafío en términos de adaptación.

"Es una gran diferencia, hay nuevas reglas para todos. Todo el mundo empieza de cero. Cuando el reglamento cambia tanto, creo que nadie sabe [cómo se desarrollarán las cosas]", dijo Rovanpera.

"A algunos pilotos y estilos de conducción les favorecerá y a otros no. No sé dónde vamos a estar. No tengo ni idea. Lo veremos bastante pronto. Va a ser interesante. Siempre disfruto de los nuevos desafíos".

TGR Yaris 2027

Photo by: Toyota

"Las sensaciones con el nuevo coche han sido bastante buenas. Intento subirme al coche y afrontar los test con la mente abierta. No necesito compararlo con el coche de este año ni nada por el estilo".

"Ya no he estado pilotando ese coche, así que simplemente he intentado empezar de cero, mejorar este coche y no preocuparme por lo que había antes, porque eso no va a cambiar".

"Obviamente, al habernos incorporado bastante tarde a los test este año, no tendremos muchas jornadas de pruebas con el coche. Pero no pasa nada. Creo que todos los demás están en la misma situación. Evidentemente, Ott ha estado haciendo test durante todo el año. Debería ser realmente fuerte. Ya veremos".

El nuevo compañero de equipo de Rovanpera en Toyota, Ott Tanak, ya ha sido señalado como uno de los favoritos al título del próximo año. Toyota incorporó al campeón del mundo de 2019 como piloto de desarrollo de su coche de 2027 durante este año, antes de ofrecer al estonio un asiento a tiempo completo para la próxima temporada.

Cuando se le preguntó si recurriría a los consejos de Tanak para adaptarse al nuevo coche, Rovanpera añadió: "Espero que no lo necesitemos demasiado".

"Nunca me he encontrado en una situación a lo largo de mi carrera en los rallies en la que haya tenido que pedirle nada a nadie. No es mi estilo. Intentamos encontrar las soluciones por nuestra cuenta, como hemos hecho hasta ahora".

"Obviamente, no estoy diciendo que no trabajemos en equipo. Eso es algo que siempre se hace en Toyota. Trabajamos en equipo y por eso llevamos años siendo el equipo más fuerte".

Los detalles exactos del programa parcial de Rovanpera en el WRC de 2027 todavía están pendientes de anunciarse.

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