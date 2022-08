Jos Verstappen quiere probar un Rally1 híbrido del WRC

Cargar el reproductor de audio

El padre del actual campeón del mundo de Fórmula 1, Jos Verstappen, se ha estrenado en el WRC con una más que respetable actuación, llegando a estar en la 25ª posición de la general en algunos momentos y liderando la categoría Masters Cup al volante de un Citroën C3 Rally2 de DG Sport Competition.

El neerlandés y su copiloto, Harm van Koppen, terminaron el rally en la 60ª plaza después de retirarse en la etapa 13, aunque acabaron por delante del líder de la clasificación del mundial, Kalle Rovanpera y de Craig Breen, quienes tuvieron problemas durante la prueba de asfalto.

Este era solo el quinto evento de rallies en el que Verstappen participaba desde que debutó hace un año y medio, después de su paso por la Fórmula 1 y sus dos podios en 106 grandes premios.

"Es una pena el abandono [en la etapa 13], porque de lo contrario habríamos logrado un buen resultado", dijo a Motorsport.com. "Pero estoy contento y satisfecho por haber podido participar".

"Hemos conseguido aprender mucho, y estoy orgulloso de haber terminado", indicó el holandés, que reveló a los medios el pasado domingo que estaba deseando seguir explorando en su incursión en los rallies con una prueba de un Rally1 híbrido de 500 CV de potencia.

"Me gustaría probar uno", dijo sobre los coches de Rally1", pero cuando veo a esos tipos pilotar, es una locura", aseguró Verstappen. "Me gustaría probar, pero no quiero ir contra los de Rally1, los vehículos de WRC2 son buenos".

Las actuaciones del neerlandés llamaron la atención de muchos en el parque de asistencia, incluida la del ex del WRC y ahora jefe de Toyota, Jari-Matti Latvala: "Estuve viendo sus tiempos y lo estaba haciendo realmente bien teniendo en cuenta que no ha tenido tanta experiencia en los rallies".

"Desgraciadamente, se salió, pero hasta ese momento, su rendimiento era muy bueno", explicó el director finlandés.

El jefe de M-Sport, Richard Millener, se mostró igual de impresionado, y no descartó la posibilidad de que el holandés pruebe un Ford Puma Rally1 en el futuro: "Tenemos un calendario muy apretado, pero siempre es genial ver a gente como Jos tener una oportunidad, así que nunca se sabe".

"Es estupendo ver a gente como él competir en rallies, parece que algunos en la Fórmula 1 sienten afecto por esta modalidad y quieren hacerlo", dijo Millener a Motorsport.com. "Lo ha hecho muy bien, y eso es bueno, en asfalto es algo más similar a los circuitos, pero no hay tanta grava, y un piloto de su nivel no olvida cómo conducir un coche, lo principal es que se divierta".

De cara al futuro, Verstappen desea participar en más pruebas del mundial en 2023, y quiere competir en grava, ya que hasta el momento se ha centrado en el asfalto: "Es importante para nosotros tener a buena gente alrededor, me gustaría hacer algo con DG Sport".

"Me gusta el equipo y necesitan otro piloto para hacer el WRC porque es muy caro. Quiero hacer un par de pruebas, tal vez tres, cuatro o cinco, y luego algo en Bélgica", sentenció el neerlandés.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!