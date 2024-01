El equipo Iron Lynx da el salto del WEC a los rallies

El equipo Iron Lynx, conocido por sus hazañas en carreras de coches deportivos en el Mundial de Resistencia, ha decidido ampliar su panorama en el mundo de la competición con tres Ford Fiesta Rally2, en asociación con el renombrado equipo de rallies Sarrazin Motorsport, dirigido por Stéphane Sarrazin, antiguo piloto en la Fórmula 1, en el WRC y en el WEC.

Así, la escuadra italiana ya ha contratado pilotos para dar el salto a los rallies, y competir en el Campeonato de Francia, de nueve rondas, y en el Campeonato de Francia de Tierra, de seis rondas, en la temporada 2024.

El actual campeón francés de tierra, Jean-Baptiste Franceschi, ha llegado a un acuerdo con el equipo. El piloto de 27 años ganó los títulos de FIA ERC3 y de ERC3 Junior en 2021. Franceschi estará acompañado por Rehane Gany, de 22 años, que ya tiene experiencia compitiendo en ambos campeonatos.

El tercer coche correrá bajo la bandera de Iron Dames, y estará pilotado por la campeona francesa femenina de 2022, Sarah Rumeau, junto a su copiloto Julie Amblard. Este equipo también participará en el Campeonato de Francia de Rallyes de Tierra.

"Hoy marca un momento histórico para el nombre de Iron Lynx, al expandirse a una disciplina completamente nueva en el rally", dijo Andrea Piccini, director y CEO del equipo. "Es un momento muy emocionante para dar la bienvenida a nuevos nombres a la familia Iron Lynx, especialmente a algunos con amplia experiencia en rallyes".

"Stéphane Sarrazin y yo nos conocemos desde los días de la Fórmula 3000 Internacional en 1999, y es un antiguo compañero de equipo mío de la era GT1 en Le Mans, y compartimos el coche que subió al podio en Utah en las American Le Mans Series, así que ya sabemos lo que significa tener éxito juntos y pretendemos continuar así en nuestra nueva aventura".

Foto: Iron Lynx Deborah Mayer, Sarah Rumeau, Julie Amblard, Stéphane Sarrazin, Iron Lynx

Sarrazin añadió posteriormente: "La unión del proyecto de rallyes de Iron Lynx y Iron Dames con Sarrazin Motorsport es una fuente de gran orgullo, y me siento honrado por la elección de Deborah Mayer de depositar su confianza en nosotros. También me reencontraré con el director del equipo Iron Lynx, Andrea Piccini, con quien he compartido grandes momentos en F3000 y Fórmula 1".

"Juntos compartimos los mismos valores en el automovilismo y en el deporte en general. Esta es una oportunidad fantástica para la empresa que nos permite seguir apoyando y desarrollando a jóvenes pilotos para que alcancen el máximo nivel.".

El Campeonato de Francia de Rallyes comienza con la prueba de Touquet Pas de Calais, del 14 al 16 de marzo.