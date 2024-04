Por qué Hyundai ve difícil hacer un "buen trabajo" en el WRC 2025

Cyril Abiteboul, máximo responsable de Hyundai en el Mundial de Rallies, había permanecido en silencio tras el anuncio por parte de la FIA de una serie de propuestas para mejorar el campeonato, el pasado mes de febrero.

Sin embargo, el ex jefe de Renault en la Fórmula 1 ha compartido ahora sus frustraciones sobre estas propuestas, que ya han obligado a la marca coreana a desechar su inversión en los desarrollos previstos en el i20N Rally1 para 2025. Abiteboul afirma que las actualizaciones han quedado obsoletas por los cambios técnicos propuestos para la próxima campaña.

Los cambios técnicos propuestos para 2025 garantizarán que el actual coche de la clase Rally1 ya no podrá seguir de cara a su periodo original, entre 2022 y 2026. Se eliminará la potencia híbrida del coche, en medio de cambios aún por definir en la aerodinámica y el limitador de aire, para acercarlos a los Rally2. Se pondrá a disposición de los competidores de Rally2 que deseen desafiar a los Rally1 un kit de mejora, que costará unos 5.000 euros, en un intento de aumentar la lista de inscritos de la máxima categoría.

La amplia lista de propuestas, que incluye el nuevo reglamento del Rally1 para 2025 y hasta 2027, será votada por el Consejo Mundial del Motor en junio, lo que ha dejado a los equipos del WRC preocupados por el apretado calendario para completar el trabajo necesario y estar listos para el año que viene.

"Estamos aquí, pero estamos aquí para poder ganar, y eso es todo lo que puedo decir", dijo Abiteboul a Motorsport.com. "Quiero llegar al fondo de este reglamento, y lo único que debo decir es que lo que necesitamos es la confirmación del reglamento. Ahora estamos en un momento de incertidumbre, y no es buena para nadie".

"Una de las cosas que estamos intentando hacer es construir un plan con antelación, algo en lo que Hyundai no era muy buena en el pasado, así que por una vez tenemos un nuevo equipo y una nueva dirección técnica, y se estaba presionando mucho para tener un proyecto técnico muy bien estructurado. Eso se ha venido abajo por la decisión de un organismo", siguió.

Cyril Abiteboul

"Es vital que el Consejo Mundial ratifique unas normas muy rápido, para que podamos simplemente trabajar en función de ellas. Para mí, la fecha de junio simplemente no es posible para que podamos hacer un buen trabajo para 2025. Confío en que puedan encontrar la manera si la FIA necesita una decisión más rápida. Deben entender que ratificar las normas en junio para un coche que tiene que estar diseñado, probado y validado para enero, no [deja] mucho tiempo", continuó el francés.

"Estamos hablando de cambios sustanciales en el coche, en la distribución de potencia y peso, en el comportamiento aerodinámico, y el cambio en el alerón no es un cambio pequeño. No quiero ponerle una cifra, pero es un cambio enorme. Sé que no estamos en la Fórmula 1, pero la aerodinámica en los rallies sigue siendo importante, y estamos hablando de cambios de equilibrio. Tenemos que hacer un buen trabajo al respecto. Hay directrices, pero ahora necesitamos normas, y lo antes posible".

Abiteboul también confirmó que sería muy difícil para la marca coreana salvar algo de su trabajo ya realizado, ahora parado, para el año que viene. Su intención es continuar las conversaciones con la FIA sobre sus planes para el Rally1 de cara a 2025 y 2026.

"Los cambios que contemplábamos eran bastante amplios, y sospecho que serán difíciles de [implantar]", añadió. "Será muy difícil para nosotros trasladar parte del trabajo que hemos hecho, que es la inversión que Hyundai ha decidido hacer en el automovilismo. Es una decepción a nivel deportivo, pero también una frustración desde el punto de vista corporativo, por haber invertido recursos financieros en un proyecto que no existirá. Pero, de nuevo, el órgano de gobierno es la FIA, y entiendo que en algún momento tengan que tomar algunas decisiones".

"Aún no hemos llegado a esa conclusión [sobre las normas de 2025 y 2026], estamos trabajando y comprometiéndonos con la Federación. Todavía estamos tratando de hacer oír nuestra voz en cualquiera de las reuniones en las que estamos participando, y hay reuniones, así que vamos a ver la conclusión de este proceso. Necesitamos una conclusión muy rápida, de lo contrario va a terminar en una situación muy difícil para todos nosotros", finalizó.