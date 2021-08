Hyundai no dejó "piedra sin remover" antes del Rally Ypres

La marca coreana ha liderado los últimos cuatro rallies, tres de ellos con comodidad, pero la mala suerte y la falta de fiabilidad les hicieron perder la victoria final ante Toyota.

Los problemas de suspensión afectaron a Thierry Neuville y Ott Tanak en Portugal, Cerdeña y Safari, mientras que un doble pinchazo impidió que Tanak, uno de los favoritos antes de la prueba, ganara en Estonia el mes pasado.

La única victoria del equipo esta temporada se produjo cuando Tanak triunfó sobre la nieve en el Rally Ártico de Finlandia en febrero.

El i20 WRC ha demostrado ser el coche más rápido esta temporada y este fin de semana Hyundai llega a Bélgica como los favoritos gracias al héroe local Neuville y su compañero de equipo Craig Breen, que sabe lo que es ganar el desafiante evento de asfalto en 2018 y 2019.

Sin embargo, hay presión sobre el equipo para cerrar la distancia con Toyota en la batalla por el título de fabricantes, mientras que Neuville está desesperado por reducir la ventaja de 52 puntos frente al líder del campeonato, Sébastien Ogier.

Para asegurarse de que está lo más preparada posible, la marca coreana ha realizado un test de cuatro días antes del evento, y Neuville ha optado por utilizar uno de los días de test extra de su asignación para esta cita, a pesar de estar familiarizado con los tramos.

A pesar de la preparación, Andrea Adamo, jefe del equipo, no da nada por sentado, dada la reciente mala suerte, y admite que le asusta llegar como favorito.

"El test ha ido muy bien. Hicimos tres días y luego volvimos con Thierry con otro", dijo Adamo a Motorsport.com. "Después de los tres primeros volvimos a casa e hicimos un poco más de deberes y luego volvimos un día con Thierry".

"Queríamos hacer todo lo posible, como se dice en el Reino Unido no queríamos dejar ninguna piedra sin remover así que vamos a ver. Si ves los últimos cuatro rallies hemos tenido un problema al liderar al menos tres de los cuatro con un gran margen. Ya hemos tenido la oportunidad".

"Siempre me da miedo venir a un evento como favorito, prefiero jugar de tapado. Llegar como favorito siempre me da miedo, te guste o no, tienes presión sobre tus hombros y cuando trabajas bajo presión no siempre es agradable".

"Creo que tenemos suficiente presión para lograr resultados debido a los últimos cuatro rallies. Estar aquí es bonito, tenemos pilotos que han ganado la prueba en el pasado, pero mamma mia es mucha presión".

Adamo confía en la superestrella belga Neuville, que llega a la prueba como el gran favorito debido a su conocimiento de las peculiares carreteras de Ypres.

"Es un piloto de clase mundial y conoce muy bien las carreteras, así que tiene que demostrar lo que ya ha demostrado muchas veces, que es de clase mundial y que puede gestionar la presión y rendir", añadió Adamo.

"Creo que, además de todo, para poner presión sobre mis propios hombros, también el orden de salida no es tan malo".

En el Shakedown de la mañana del viernes, Hyundai ha ocupado las dos primeras posiciones con Neuville y Tanak por delante de Ogier.

Resultados del Shakedown del Rally Ypres de Bélgica del WRC 2021