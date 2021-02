Hyundai duda si seguirá en el WRC en 2022

En 2022 entrarán las unidades de potencia híbridas en la máxima categoría del WRC. Un motor eléctrico con una potencia de 100 kW se incorporará a los actuales turbo de 1.6 litros.

Por razones de costes, será un sistema híbrido único construido por Compact Dynamics, una empresa subsidiaria de Schaeffler que ha estado presente en la Fórmula E durante años a través de Abt-Audi. El contrato entre la FIA y Compact Dynamics para el WRC se prolongará durante tres años.

El nuevo reglamento técnico también incluye una jaula de seguridad estandarizada por razones de costes. Los denominados 'Rally1', como Toyota, Hyundai y M-Sport, tendrán que desarrollarse en paralelo a los coches de la temporada actual en los próximos meses.

Esto representa todo un reto para los departamentos de competición de los equipos del WRC, relativamente pequeños, que tienen que crear un nuevo modelo mientras mantienen el desarrollo de los coches actuales.

Aunque Toyota y M-Sport ya están trabajando para 2022, Hyundai se mantiene en silencio. La junta ejecutiva de la marca coreana aún no ha decidido continuará con su compromiso en el WRC. Por lo tanto, el desarrollo del nuevo coche aún no ha sido aprobado.

"No tengo nada que decir al respecto", dijo el jefe de Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, en DirtFish. "No hemos empezado todavía porque no tengo el presupuesto ni la autoridad para hacerlo. Todo el mundo sabe que cuanto más tarde empezamos, más rápido tendremos que ponernos al día”.

Andrea Adamo, Team principal Hyundai Motorsport

La decisión sobre el futuro de la marca coreana en el WRC recae sobre la junta directiva de Hyundai. A finales de 2012, se fundó Hyundai Motorsport GmbH (HMSG), con sede en Alzenau (Alemania).

El fabricante está representado en el Mundial de rallies desde 2014, habiendo ganando el título de marcas en las temporadas 2019 y 2020, pero nunca el de pilotos.

"No puedo dar un porcentaje, si estaremos o no allí en 2022. Hice todo lo que pude para apoyar a la FIA y compré dos kits híbridos porque la FIA me lo pidió”, indicó Adamo.

M-Sport quiere probar el nuevo coche en verano

El equipo privado M-Sport tiene mucho más avanzado el desarrollo del nuevo coche. Probablemente ya no tome la base del Ford Fiesta, sino del Puma. Las primeras pruebas están previstas para el verano.

"El diseño está casi terminado, al primer chasis todavía le quedan algunas semanas", comentó el jefe del equipo M-Sport, Richard Millener. "Creo que no realizaremos pruebas hasta mayo o junio”.

En la presente temporada, M-Sport no tiene previsto luchar por el campeonato del mundo y se centrará en la nueva normativa desde el principio.

Toyota es quien lo tiene más difícil, ya que tiene que dividir sus recursos entre el Yaris actual y el nuevo coche.

