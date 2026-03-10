Hyundai presenta una decoración especial para el Rally Safari del WRC

Hyundai Motorsport busca su primera victoria de la temporada 2026, y lo hará este fin de semana en el Rally Safari, la primera cita de la actual campaña del WRC sobre tierra, tras el asfalto y la nieve de Montecarlo y Suecia.

El equipo coreano, muy por detrás de Toyota Gazoo Racing en cuanto a rendimiento, llega a Kenia con una novedad. No se trata aún de nada técnico que pueda ayudar a los coches a competir con los GR Yaris Rally1, sino de una nueva decoración, dedicada a la ronda africana.

La elección de colores se ajusta a lo anunciado por Hyundai Motorsport al comienzo de la temporada. La firma dijo que presentaría diferentes diseños especiales a lo largo del curso, comenzando precisamente por el Rally de Montecarlo, con un esquema cromático en edición limitada que rendía homenaje a un cómic francés.

Los diseñadores de las decoraciones se han comprometido a crear una imagen para Kenia basada en los colores oficiales del equipo, es decir, azul, negro y rojo anaranjado. Este nuevo diseño rinde homenaje a la fauna salvaje típica del lugar. En los laterales de los coches se pueden ver las siluetas de un elefante, una jirafa, una cebra y un hipopótamo.

Para afrontar el Safari, los i20 N Rally1 han sido equipados con un snorkel para atravesar los profundos vados que se pueden encontrar en algunos puntos de los tramos, sin olvidar que se han reforzado algunos componentes y se ha elevado considerablemente la altura de la suspensión, incluso en comparación con el set-up que se suele utilizar en tierra.

La decoración especial de los Hyundai i20 N Rally1 para el Safari Rally, Hyundai World Rally Team Foto de: Hyundai

"El Safari Rally de Kenia es único en el calendario y la configuración del coche lo refleja. Para Kenia, aumentamos la altura libre respecto al suelo del Hyundai i20 N Rally1 en comparación con una prueba típica en tierra. Esto nos ofrece una mayor protección frente a rocas, surcos profundos e impactos verticales repentinos", explica Massimo Carriero, responsable de ingeniería de Hyundai.

"La configuración más alta nos ayuda a defendernos de la fuerte contaminación del terreno que se encuentra en Kenia, donde las rocas sueltas y los restos en el recorrido pueden dañar rápidamente la suspensión o la carrocería".

"El Rally Safari de Kenia requiere varios ajustes visibles e invisibles. Una de las características más distintivas es el snorkel, un sistema de aspiración específico para los vados. Esto permite que el motor aspire aire por una vía protegida, lo que reduce el riesgo de que entre agua o arena fina en el sistema de aspiración".

"La rejilla delantera y algunos componentes de la carrocería están reforzados para protegerlos de los impactos, incluidos los raros pero posibles encuentros con la fauna salvaje. La protección de los bajos se ha reforzado para hacer frente al terreno accidentado, y las tripulaciones llevan en el coche una lista ampliada de piezas de repuesto".

"Según el reglamento del WRC, los componentes solo pueden sustituirse si se transportan a bordo, por lo que siempre hay que encontrar un equilibrio entre el rendimiento debido al peso adicional y la gestión del riesgo. En Kenia, lo imprevisible del terreno y del entorno justifica el transporte de más repuestos de lo habitual", cerró su explicación.