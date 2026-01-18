Hyundai barajó hasta 35 pilotos para su tercer coche del WRC

Con la marcha de Ott Tänak al final de la temporada 2025, Hyundai Motorsport tenía una plaza disponible junto a los pilotos titulares, a saber, el campeón del mundo Thierry Neuville y Adrien Fourmaux. Aunque el tercer i20 N Rally1 recayó en un trío formado por Esapekka Lappi, Dani Sordo y Hayden Paddon, un directivo del equipo reveló que se barajaron un total de 35 opciones para el puesto.

Así lo explicó el director deportivo del equipo surcoreano, Andrew Wheatley, a DirtFish: "Evidentemente, no fue una decisión fácil de tomar. Dedicamos mucho tiempo a debatirla y reflexionar sobre ella, y recopilamos datos al respecto, como se puede imaginar".

"Creé una base de datos, una tabla resumen de los resultados con detalles sobre cómo estos se correlacionaban con otros elementos, incluyendo problemas mecánicos, número de pinchazos, número de otros problemas y demás factores. Esto nos permitió obtener, de hecho, una cifra que representaba el rendimiento de cada piloto en cada prueba".

"Nos dio una indicación del rendimiento potencial medio en una prueba determinada. No era demasiado complicado, iba del 1 al 10. Nos dio una idea del resultado potencial. A continuación, examinamos qué pilotos tenían experiencia con el equipo y, si no la tenían, cuánto tiempo les llevaría adaptarse, sus pruebas clave en términos de rendimiento, etc.".

"Examinamos todas las opciones potenciales de Rally2, es decir, todos los pilotos que habían demostrado un buen ritmo en Rally2, y hay muchos, muchos pilotos. Con empezar a indagar, mi base de datos contaba con unos 35 pilotos. Muchos de ellos habían logrado un rendimiento notable".

La regularidad y la experiencia como criterios clave

Hayden Paddon en su última aparición en la categoría reina del WRC durante el Rally de Australia 2018. Foto de: McKlein / Motorsport Images

Sin embargo, Wheatley destaca que la experiencia y la regularidad fueron factores determinantes a la hora de tomar la decisión final: "Cuando les dices a estos pilotos: 'Vale, vamos a Montecarlo, y no quiero que terminéis primeros, segundos o terceros. Quiero que terminéis cuartos o quintos, incluso sextos'. Es muy difícil pedirle eso a un piloto [sin experiencia]. Y si es su primera vez en un Rally1, con test limitados, es casi imposible".

"Esta decisión no tenía tanto que ver con la distancia a la que puedes lanzar el balón, sino con la frecuencia con la que fallas. Esapekka, Hayden y Dani ganaron un título nacional en 2025, sabemos que están en forma".

Así, Hayden Paddon tendrá el honor de pilotar el tercer Hyundai en la prueba inaugural de la temporada 2026, en Montecarlo la semana que viene. Para el neozelandés, cuyo copiloto será su compatriota John Kennard, será su primera participación en la categoría reina del WRC desde el Rally de Australia 2018 (en el que terminó segundo), que ya disputó con Hyundai.

"No es realista llegar a Montecarlo y ser competitivo", declaró Paddon a DirtFish. "Conducimos el coche por primera vez diez días antes del rally, y es una cita que no he disputado en mucho tiempo, así que tengo que moderar mis expectativas y hacer el trabajo para el equipo. Para este rally en particular, el objetivo es terminar, y tenemos que centrarnos en eso".

