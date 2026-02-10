Ir al contenido principal

WRC Rally de Suecia

Horarios del Rally de Suecia del WRC 2026, recorrido y cómo verlo

Tras un emocionante Rally de Montecarlo, la acción del WRC 2026 sigue del 12 al 15 de febrero con el Rally de Suecia, cita en nieve. Apunta los horarios, el recorrido y cómo verlo en TV.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Llega la segunda cita de la temporada 2026 del Mundial de Rallies. Tras uno de los arranques de curso más duros de los últimos tiempos en Montecarlo, la continuación llega en un emplazado mítico y habitual en estas fechas, con el Rally de Suecia, la única prueba del calendario que se disputa plenamente en condiciones de nieve y hielo.

Qué pasó en Montecarlo:

Y será, además, una de las rondas más especiales en mucho tiempo para el público local. Ya que es un sueco, Oliver Solberg, en su primera temporada completa al volante del Rally1 de Toyota, quien lidera la clasificación general tras una imponente victoria en el Principado. El hijo del campeón del mundo en 2003, Petter Solberg, arrasó para empezar el año, y es el primer sueco que manda en el campeonato en 30 años. Así, se espera un gran fin de semana repleto de acción, del 12 al 15 de febrero, en un rally que también tendrá presencia española. Apunta los horarios del Rally de Suecia, cómo verlo en directo en televisión, el recorrido, pilotos y copilotos, y más.

Horarios del Rally de Suecia 2026 del WRC, recorrido y tramos

Después del habitual Shakedown, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero por la mañana, el Rally de Suecia comenzará por la tarde, con una primera especial de unos diez kilómetros. El viernes y el sábado habrá siete tramos cronometrados cada día, mientras que el bucle dominical constará de tres etapas. Así, serán 18 tramos y 300,66 kilómetros cronometrados.

Jueves 12 de febrero de 2026
SS1 19:05h Umeå 1 10,23 km
Viernes, 13 de febrero de 2026
SS2 10:07h Bygdsiljum 1 27,55 km
SS3 11:08h Andersvattnet 1 20,51 km
SS4 12:16h Bäck 1 11,53 km
SS5 15:40h Bygdsiljum 2 27,55 km
SS6 16:41h Andersvattnet 2 20,51 km
SS7 17:49h Bäck 2 11,53 km
SS8 19:05h Umeå Sprint 1 5,70 km
Sábado, 14 de febrero de 2026
SS9 10:10h Vännäs 1 15,70 km
SS10 11:05h Sarsjöliden 1 16,72 km
SS11 11:59h Kolksele 1 16,94 km
SS12 15:10h Vännäs 2 15,70 km
SS13 16:05h Sarsjöliden 2 16,72 km
SS14 16:59h Kolksele 2 16,94 km
SS15 18:05h Umeå Sprint 2 5,70 km
Domingo, 15 de febrero de 2026
SS16 7:33h Västervik 1 25,45 km
SS17 10:11h Västervik 2 25,45 km
SS18 12:15h Umeå 2 (Power Stage) 10,23 km

Cómo ver por la tele el Rally de Suecia 2026 del WRC en España

La cobertura por televisión del Mundial de Rallies sigue igual que en los últimos años para este 2026, y el Rally de Suecia se podrá seguir en directo en España en televisión y en cualquier dispositivo a través de DAZN, que mantiene los derechos pagando un precio extra gracias a RallyTV, la plataforma oficial del WRC, que es accesible también de forma independiente para los aficionados a los rallies.

Cabe recordar, sin embargo, que DAZN emitirá gratis las jornadas del jueves y del viernes, mientras que el sábado y el domingo serán de pago, como es habitual.

Además, ya sabes que en Motorsport.com encontrarás una cobertura completa del Rally de Suecia, con crónicas diarias, noticias de última hora, galerías de fotos y lo más destacado de la segunda cita del WRC 2026.

Los inscritos del Rally de Suecia 2026 del WRC

Al igual que en Montecarlo, habrá 11 competidores en la categoría principal, Rally1, aunque se notará especialmente la ausencia de Sébastien Ogier, el vigente campeón del mundo, que, como en los últimos años, disputa un programa parcial y adapta sus presencias o ausencias a las vacaciones de su hijo.

Toyota contará con una armada de cinco coches, con el último Yaris quedando a cargo de Lorenzo Bertelli. En Hyundai, el tercer i20 N estará esta vez en manos de Esapekka Lappi, mientras que uno de los tres M-Sport Ford volverá a ser pilotado por Martins Sesks.

Por otra parte, en WRC2, destacará la presencia de la pareja española formada por Alejandro Cachón y Borja Rozada. Asturiano y madrileño volverán a ponerse a los mandos de un Toyota GR Yaris, aunque será en una presencia no puntuable para el campeonato. Además, Gil Membrado junto a Adrián Pérez, o Alexander Villanueva con Axel Coronado, serán otros de los españoles que también estarán en Suecia.

33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
 11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

  Hyundai i20 N Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
22

Latvia Martins Sesks

Latvia Renars Francis

 Ford Puma Rally1
4

Finland Esapekka Lappi

Finland Enni Mälkönen 

 Hyundai i20 N Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1
37

Italy Lorenzo Bertelli

Italy Simone Scattolin

 Toyota GR Yaris Rally1

Los últimos 10 ganadores del Rally de Suecia del WRC

Podio: los ganadores Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Podio: los ganadores Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: M-Sport

2025

 

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
2024

Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm

 Hyundai i20 N Rally1
2023

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Ford Puma Rally1
2022

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota GR Yaris Rally1
2020

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota Yaris WRC
2019

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Toyota Yaris WRC
2018

Belgium Thierry Neuville

Belgium Nicolas Gilsoul

 Hyundai i20 Coupe WRC
2017

Finland Jari-Matti Latvala
Finland Miikka Anttila

 Toyota Yaris WRC
2016

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Volkswagen Polo R WRC
2015

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Volkswagen Polo R WRC

Así llega el WRC 2026 al Rally de Suecia

Pos Piloto Puntos Monaco Sweden Kenya Croatia (Hrvatska) Spain Portugal Greece Estonia Finland Paraguay Chile Italy Saudi Arabia
1 SwedenO. SolbergToyota Racing 30 30/1 - - - - - - - - - - - -
2 United KingdomE. EvansToyota Racing 26 26/2 - - - - - - - - - - - -
3 FranceS. OgierToyota Racing 18 18/3 - - - - - - - - - - - -
4 FranceA. FourmauxHyundai Motorsport 17 17/4 - - - - - - - - - - - -
5 BelgiumT. NeuvilleHyundai Motorsport 10 10/5 - - - - - - - - - - - -
6
L. Rossel2C Compétition
 8 8/6 - - - - - - - - - - - -
7 JapanT. KatsutaToyota Racing 6 6/7 - - - - - - - - - - - -
8 FranceY. RosselLancia Corse HF 6 6/18 - - - - - - - - - - - -
9 ItalyR. Daprà 4 4/8 - - - - - - - - - - - -
10
A. Pelamourgues
 2 2/9 - - - - - - - - - - - -
11
M. Fontana
 2 2/31 - - - - - - - - - - - -
12 FranceE. Camilli 1 1/10 - - - - - - - - - - - -
13
R. JürgensonM-Sport
 1 1/16 - - - - - - - - - - - -
Más del WRC:

