Horarios y dónde ver el Rally de Cerdeña 2021 del WRC

Ocho meses después de su segunda victoria consecutiva en el Rally de Italia en Cerdeña, Dani Sordo llega a la quinta cita del Mundial 2021 con ganas de mantener el gran nivel que demostró en el Rally de Portugal hace dos semanas junto a su nuevo copiloto, Borja Rozada.

"Las dos últimas ediciones del Rally Italia-Cerdeña me han deparado muy buenos resultados. En ambas he conseguido ganar la carrera, que la verdad es que me gusta mucho. Me siento muy cómodo en estos tramos, además tendré ventaja el primer día por la posición de salida, así que estoy deseando empezar", comentó el cántabro estos días.

"Fue genial subir al podio en el Rally de Portugal, ahora Borja Rozada y yo llegamos a Cerdeña con el claro objetivo de luchar por la victoria".

El Mundial de pilotos llega realmente apretado, después de la victoria de Elfyn Evans en los tramos portugueses y el varapalo sufrido por Thierry Neuville y Ott Tanak en la primera cita de tierra de la temporada.

La cita italiana del WRC 2021 contará con varias novedades, entre las que destaca el cambio de sede. Después de varios años en Alghero, regresa a Olbia, en el nordeste de Cerdeña.

La presentación de la carrera y de los equipos se hará no obstante en Alghero, pero luego el Parque de Asistencia tendrá su sede en la costa opuesta.

20 tramos compondrán el quinto rally del año, para un total de 307 kilómetros cronometrados, divididos en tres días.

Después del Shakedown, que comenzará este jueves por la mañana, el viernes habrá ocho especiales, con dos bucles de cuatro tramos cada uno. El mismo programa se repetirá el sábado, con asistencia en la mitad del día para dividir las dos pasadas del día.

El domingo, día decisivo para designar el podio y el top 10, ofrecerá otras cuatro especiales. La Power Stage, que otorgará importantes puntos tanto para el campeonato de Pilotos como para el de Constructores, se celebrará en la segunda pasada por Aglientu-Santa Teresa, de 7,79 kilómetros.

Horarios del Rally de Italia 2021 del WRC (hora peninsular española)

Día Tramo Nombre del tramo Distancia (Km) Hora de inicio Jueves SHAKEDOWN Loiri Porto San Paolo 2,89 9:01 Viernes PS1 Filigosu -.Sa Conchedda 1 22,29 08:02 PS2 Terranova 1 14,36 09:02 PS3 Filigosu -.Sa Conchedda 2 22,29 10:47 PS4 Terranova 2 14,36 11:47 Asistencia PS5 Tempio Pausania 1 12,08 14:47 PS6 Erula – Tula 1 14,97 15:47 PS7 Tempio Pausania 2 12,08 17:32 PS8 Erula – Tula 2 14,97 18:32 Sábado PS9 Coiluna – Loelle 1 15 08:08 PS10 Lerno – Monti di Alà 1 22,08 09:08 PS11 Coiluna – Loelle 2 15 10:38 PS12 Lerno – Monti di Alà 2 22,08 11:38 Asistencia PS13 Bortigiadas – Aggius – Viddalba 1 14,7 15:10 PS14 Sedini – Castelsardo 1 13,03 16:08 PS15 Bortigiadas – Aggius – Viddalba 2 14,7 17:40 PS16 Sedini – Castelsardo 2 13,03 18:38 Domingo PS17 Arzachena – Braniatogghiu 1 15,25 7:33 PS18 Aglientu – Santa Teresa 1 7,79 08:38 PS19 Arzachena – Braniatogghiu 2 15,25 10:09 PS20 Aglientu – Santa Teresa 2 7,79 12:18

¿Dónde ver el Rally de Italia del WRC 2021?

El Rally de Italia-Cerdeña solo se podrá seguir en directo en España mediante el servicio en streaming del propio campeonato, el denominado WRCPlus.

No obstante, Teledeporte, que cuenta con los derechos del campeonato, emitirá al final de la jornada un resumen de media hora de los mejores momentos del rally.

También, TV3, la televisión catalana, en su canal Esports emitirá este fin de semana un resumen de cada jornada. El viernes lo hará a las 22.30; el sábado, a las 22:40 y el domingo, en la última jornada del rally, a las 22.30 de nuevo.

Así llega el Mundial de pilotos del WRC al Rally de Cerdeña 2021

Así llega el Mundial de equipos del WRC al Rally de Cerdeña 2021

Pos Equipos Puntos 1 Toyota Racing 183 52 36 50 45 2 Hyundai Motorsport 146 30 47 34 35 3 M-Sport 64 10 14 18 22 4 Hyundai 2C Competition 28 8 14 6 -