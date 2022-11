Cargar el reproductor de audio

Heikki Kovalainen fue uno de los nombres más reconocibles de la Fórmula 1 hace una década. Tras su paso por equipos como McLaren, Renault, Caterham o Lotus, y como buen finlandés que es, decidió adentrarse en el mundo de los rallies.

Después de debutar en el Campeonato de Rallies de Japón el año pasado, Kovalainen se hizo con el título en 2022, a los mandos de un Skoda Fabia Rally2.

Tras su éxito en el nacional, Heikki se decidió a dar el paso y debutó en el Rally de Japón del WRC, con el que se cerró el curso 2022.

Kovalainen no lo hizo mal dentro de la categoría WRC2, y terminó la prueba en cuarto lugar. Asimismo, los muchos problemas de algunos hombres de la categoría reina le permitieron escalar hasta la décima posición de la clasificación general y sumar un punto, por delante de algunos Rally1.

El veterano piloto de 41 años, aunque totalmente inexperto en el mundo de las cunetas, se dio por satisfecho con haber terminado las 19 etapas del rally, y no le dio tanta importancia a su impresionante resultado.

La experiencia fue positiva para el finlandés, que dijo estar deseando continuar ampliando sus horizontes en la disciplina.

"Creo que terminar el rally ha sido más importante que el resultado, porque aún soy relativamente novato en este mundo", declaró Kovalainen a Motorsport.com.

"Ya había hecho rallies en Japón de un fin de semana, pero haber superado toda la semana, con el reconocimiento, las notas y las etapas bajo lluvia del domingo, ha sido todo un logro", celebró el escandinavo.

Heikki Kovalainen y Sae Kitagawa a bordo de su Fabia Evo Rally2 en Japón

"Teníamos unas expectativas bastante bajas, pero lo hemos hecho mejor de lo que esperábamos y realmente lo he disfrutado. Me gustaría hacer más en el futuro, así que ya veremos".

Sin embargo, cuando esta web le preguntó si le gustaría disputar más pruebas del WRC en el futuro, el ganador del Gran Premio de Hungría de 2008 reconoció no saber si está preparado para competir en un rally del mundial fuera de Japón. Sin embargo, sí que vería con buenos ojos adentrarse en el certamen europeo.

Kovalainen está en proceso de trasladarse a su Finlandia natal desde Abu Dhabi, donde ha residido los últimos ocho años.

"Me gustaría hacer más, pero no sé si las los rallies del WRC me vienen demasiado grandes", añadió.

"Nos las arreglamos para correr en Japón, pero teníamos la ventaja de estar 'en casa', y conocía la mayor parte de las etapas".

"Creo que si hiciéramos otro evento en otro lugar podría costarnos más. Pero hacer algo en Europa sería bastante interesante y podríamos estudiar la posibilidad de competir en Finlandia, que es algo que me motivaría bastante. Vamos a ver si podemos encontrar un buen paquete hacerlo", concluyó Heikki.

Kovalainen no es el primer piloto de Fórmula 1 que quiso adentrarse en los rallies. El caso más sonado fue el de su compatriota Kimi Raikkonen, que compitió dos temporadas en el WRC. Jos Verstappen, padre de Max Verstappen y expiloto del Gran Circo, también debutó este año en una prueba del WRC2, y dijo querer probar un Rally1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!