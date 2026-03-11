Hankook llevará un nuevo neumático al Rally Safari de Kenia del WRC

Los equipos del Mundial de Rallies tendrán a su disposición un nuevo neumático para afrontar el Rally Safari de Kenia de este fin de semana, y también las pruebas restantes que se disputen en grava en este 2026.

El proveedor de neumáticos del WRC, Hankook, ha desarrollado un nuevo neumático de compuesto blando para grava, conocido como Dynapro R213, que hará su debut esta semana en los brutales tramos de grava de Kenia. Su introducción se produce tras las críticas de los pilotos del WRC sobre el rendimiento y la fiabilidad de los compuestos, especialmente en pruebas en grava irregular, y tras las declaraciones de Thierry Neuville, de Hyundai, quien afirmó que el caucho "no estaba al nivel" requerido para el campeonato tras sufrir múltiples fallos en el Rally Acrópolis de Grecia, el año pasado.

Este año, los pilotos también criticaron las gomas de invierno de Hankook en Montecarlo, en enero. Desde entonces, la firma coreana ha confirmado que está desarrollando un nuevo neumático de invierno para 2027.

El nuevo neumático para grava es visualmente similar a los utilizados el año pasado, pero presenta una construcción y un compuesto diferentes, y debería ofrecer una diferencia más notable en cuanto a rendimiento en comparación con la goma de compuesto duro. También debería ofrecer un mejor rendimiento y durabilidad en las condiciones más duras. Este nuevo neumático blando para grava ha sido objeto de un exhaustivo desarrollo, que comenzó el año pasado, con la participación de los tres equipos de Rally1 en el proceso.

"Este neumático se ha desarrollado a lo largo del año pasado. De hecho, desde el anuncio de nuestro suministro de neumáticos en 2024, hemos estado trabajando estrechamente y con diligencia en el desarrollo de las especificaciones de los neumáticos junto con la FIA y los fabricantes", declaró Steven Cho, de Hankook, en una rueda de prensa. "Este neumático en concreto se ha desarrollado teniendo en cuenta muchos de los comentarios que hemos recibido de fabricantes y pilotos, a medida que han ido conociendo un poco mejor nuestro producto".

Neumáticos Hankook Foto: Toyota Racing

"Algunos de los comentarios más importantes que recibimos fueron que nuestra primera especificación, que lanzamos el año pasado, era, en general, muy positiva. Aparte de los rallies extremadamente duros, o situaciones en las que los pinchazos son inevitables, en general nuestra fiabilidad y durabilidad han sido puntos fuertes".

"Pero también recibimos comentarios de los pilotos que decían que estaría bien un poco más de flexibilidad. Querían una mayor diferencia de rendimiento entre los compuestos duros y blandos, lo que supondría un buen avance en cuanto a rendimiento, y un poco más de flexibilidad para todos, con el fin de mejorar el rendimiento a bajas temperaturas, especialmente en condiciones de humedad o lluvia. Así que tomamos en cuenta todos los comentarios y establecimos una dirección con nuestro equipo de I+D en Corea y, tras varias iteraciones y test, estamos listos para llevar este nuevo neumático al WRC. Los comentarios sobre el neumático han sido positivos en general y, sin duda, vamos por el buen camino, por lo que lo pondremos a prueba este fin de semana".

Hankook ha confirmado que el nuevo compuesto blando para grava estará disponible en todas las pruebas en ese terreno durante el resto de la temporada, y que se introducirá una nueva versión del compuesto duro en el Rally de Portugal, en mayo, tras los retrasos en la finalización de las pruebas finales. No hay planes de realizar cambios en las gomas de asfalto para este año.

Hankook se prepara para un Rally Safari de Kenia más duro

El nuevo neumático se someterá a un examen exhaustivo esta semana, ya que se espera que esta edición del Rally Safari de Kenia sea aún más difícil que la del año pasado. "En 2025, cuando vinimos a Kenia por primera vez, la gente ya decía que era el Safari más duro que se había visto en mucho tiempo", añadió Cho.

"Así que pregunté cómo sería este año en comparación, y la respuesta fue que aún más difícil. Las fuertes lluvias han dejado mucho barro en las carreteras, y ese barro ahora está dejando al descubierto grandes rocas, lechos rocosos y otros peligros ocultos. Por lo tanto, esperamos otra prueba increíblemente difícil y desafiante para los pilotos, los equipos y, por supuesto, también para nuestros neumáticos. Pero esperamos un rendimiento mucho mejor que el del año pasado", cerró.