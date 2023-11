El hambre de Rovanpera desinfla los rumores sobre su 2024 en el WRC

El finlandés de 23 años defendió con éxito su título del WRC al terminar segundo en el Rally de Europa del pasado fin de semana, convirtiéndose así en el sexto piloto de la historia de la categoría en cosechar dos campeonatos consecutivos. Kalle Rovanpera ostenta ahora la envidiable cifra de un 50% de victorias en sus cuatro temporadas en la élite de los rallies

Sin embargo, durante toda la cita se insinuó en el parque de asistencia que podría hacer una campaña a tiempo parcial la próxima temporada. La publicación alemana, Motorsport Aktuell, sugirió incluso que un programa reducido permitiría al piloto completar su servicio militar finlandés, que empezó cuando tenía 19 primaveras.

En Finlandia, todos los hombres mayores de 18 años están obligados a cumplir 165, 255 o 347 días de servicio militar, que deben completarse antes de los 28 años. Tras su victoria, Kalle Rovanpera declaró a Motorsport.com que sigue teniendo hambre de más campeonatos, y que tiene la intención de volver el año que viene para luchar por el título de 2024.

"Sí, por supuesto. Cuando sabes que puedes hacerlo, no tienes otro objetivo en mente que volver a empezar", dijo cuando se le preguntó si quería repetir el curso siguiente, y también señaló en otra entrevista que todavía cree que tiene aspectos que mejorar.

"Creo que hasta que no ganas todos los rallies de la temporada tienes algo que aprender, y no es probable que eso ocurra, así que creo que tenemos mucho que aprender", añadió. "Pienso que hemos aprendido bastante rápido. No he estado pensando en ello, pero llevamos cuatro años en el WRC en la categoría principal, y tenemos dos campeonatos, así que creo que es una declaración bastante buena."

Toyota todavía no ha anunciado su alineación de pilotos para la temporada 2024, aunque el director del equipo, Jari-Matti Latvala, declaró que planea mantener la actual formada por Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta y el ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier, que ha disputado campañas a tiempo parcial desde 2022.

Cuando se le preguntó si esperaba que el finlandés realizara una temporada completa el próximo año, su jefe dijo a Motorsport.com: "Estamos trabajando para continuar con Kalle [Rovanpera], y todo parece ir muy bien para la próxima temporada, pero alrededor del Rally de Japón todo estará más claro. Creo que tiene que pensar en batir récords, que eso es algo que te da hambre".

