El giro de 180º de la FIA, una lección muy necesaria para el WRC

Seis meses de incertidumbre y acalorado debate sobre el reglamento técnico del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) han acabado con un giro de 180 grados por parte de la FIA, que finalmente mantiene la normativa actual sin cambios hasta finales de 2026.

Durante este periodo, el WRC ha cerrado el círculo. Existía la idea de abandonar por completo los coches híbridos del Rally1 e instaurar el Rally2 como categoría superior. También estaba sobre la mesa la idea de crear una categoría Rally2 plus rebajando a su vez la categoría de los Rally1 y mejorando los actuales Rally2. Pero, en su conjunto, la estabilidad de los reglamentos de Rally1 y de Rally2 para los dos próximos años es el resultado más sensato y lógico.

Es importante señalar que, en esencia, las partes interesadas en el WRC quieren cambios para mejorar el campeonato, desde la participación de los fabricantes hasta una mejor promoción. Esa es la razón por la que la FIA actuó inicialmente creando un grupo de trabajo para evaluar la futura dirección de los rallyes, lo que dio lugar a una serie de propuestas, incluida la de cambiar el reglamento técnico para 2025.

Como explicó en abril el director de deportes de carretera de la FIA, Andrew Wheatley, hubo una serie de razones por las que la FIA tomó medidas para tratar de ayudar al WRC a alcanzar su máximo potencial.

"Hubo tres elementos clave, el primero fue que Pirelli no se comprometió [a un nuevo acuerdo de neumáticos]", dijo Wheatley. "El segundo, los pilotos que no querían hacer el campeonato completo [Kalle Rovanpera corre ahora a tiempo parcial] y el tercero fue, y siempre tenemos esa discusión sobre Ford, si ganan o no, pero había un extra y era sobre la continuidad de Hyundai [en el WRC]. Ese ha sido un cambio fundamental en la discusión de cara al futuro", explicó.

Al fin y al cabo, los equipos y los fabricantes son clientes, y si a un cliente no le gusta lo que se le presenta, simplemente no lo compra. Eso es, en pocas palabras, lo que ha ocurrido en el WRC.

La FIA presentó una visión radical que fue rotundamente rechazada. Si se hubiera seguido adelanta con el plan, podría haber supuesto el riesgo de perder a una de las tres marcas actuales del Rally1, dadas sus preocupaciones por invertir más fondos en cambiar los coches actuales en una carrera contrarreloj, lo que habría dejado en una posición muy pobre al campeonato, con sólo dos fabricantes.

Se verá como una victoria para los equipos y para el promotor del WRC, que tampoco estaba a favor del cambio, pero después de semejante rechazo por parte de los fabricantes, garantizar que el reglamento técnico permaneciera sin cambios era realmente la única opción lógica.

Eso también sugiere que seguir el modelo del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), que recorrió cuidadosa y metódicamente su transición de los LMP1 hasta los Hypercar, ahora exitosos, es quizás la mejor forma de cambiar algo, en lugar de poner una tirita como se quería hacer en el WRC.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

A su vez, existe el argumento de que este debate ha desperdiciado mucho tiempo y energía que podría haberse centrado en garantizar que el reglamento de 2027 sea el mejor posible y el más atractivo para los futuros fabricantes. Sin embargo, toda esta agitación tiene su lado positivo. Durante los últimos seis meses, se han analizado a fondo todos los aspectos del WRC, lo que ha ha desencadenado otros cambios muy necesarios para mejorar el aspecto promocional de la serie que podrían no haberse producido si la FIA no hubiera actuado.

El promotor del WRC, muy criticado, presentó en Portugal su visión de futuro, que responde a las preocupaciones de pilotos y equipos. Se ha comprometido a invertir para que la tan esperada aventura del WRC en EE.UU. tenga lugar en 2026, lo que podría cambiar las reglas del juego del campeonato. Eso coincide con los movimientos para mejorar la experiencia de los aficionados, y para aquellos que lo ven en casa con un nuevo paquete de radio al estilo F1 en curso, mientras que las cámaras de casco también se están probando.

"Con todo lo que se ha hecho recientemente, una cosa que puedo decir es que, a pesar de que mucho de esto no era lo que los equipos querían y se desperdiciaban muchos recursos, no podemos discutir que no ha servido de reacción para el campeonato", dijo el director de M-Sport, Richard Millener.

"Ahora tenemos mucho movimiento, estrategias, objetivos y muchas conversaciones. Sabemos lo que nos espera. El promotor nos ha dicho su parte y la FIA también. Tenemos que mantener ese impulso y no estoy seguro de que lo hubiéramos tenido sin algo de lo que se ha discutido y presentado [por la FIA] y ha hecho que todo el mundo trabaje unido para ponerlo en marcha, así que eso es positivo", explicó.

Curiosamente, Thierry Neuville, de Hyundai, que ha sido el que más ha hablado sobre la estabilidad de los reglamentos técnicos y la mejora de la promoción del WRC, fue citado en el anuncio de la FIA de esta semana junto a los representantes de los equipos.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Red Bull Content Pool

Neuville ha sido posiblemente el más crítico con las propuestas técnicas de la FIA y con la gestión del campeonato por parte del promotor del WRC, pero parece que las decisiones tras estos seis meses de incertidumbre han empezado a ganar su confianza

"Ya recibimos la hoja de ruta hace unas semanas [del Promotor del WRC] y parece interesante y prometedora, tenemos que decir", dijo Neuville a Motorsport.com.

"Creo que nuestra aportación sigue siendo necesaria, la de los equipos y los pilotos. Por eso estamos muy contentos de que haya una comunicación entre nosotros y el promotor a través de Julien Ingrassia [ex copiloto de Sébastien Ogier], que tendrá un papel importante, así como Scott Martin [copiloto de Elfyn Evans], que es la voz de los pilotos en la Comisión del WRC. Creo que es bueno y tendremos una gran aportación en términos de promoción de eventos y demás".

Pero como suele decirse, una cosa es hablar y otra actuar. Como bien explica Millener, la clave ahora es cumplir las conversaciones.

"Hemos tenido muchas noticias en las últimas cuatro o cinco semanas. La clave ahora es cumplirlas. Es muy fácil hablar, pero ahora tenemos que cumplirlo, y eso sigue dependiendo de todos los implicados. No podemos dar un gran empujón y luego echarnos atrás", concluyó.