La futura estrella del WRC no sabe nada sobre su futuro para 2025

Martins Sesks dice que no tiene "ni idea" sobre su futuro en el Campeonato del Mundo de Rallyes después de impresionar en sus tres participaciones en Rally1 este año.

El subcampeón del Campeonato de Europa de Rallyes en 2023 ha subrayado su estatus de estrella emergente en sus apariciones en la máxima categoría de los rallyes gracias a un programa de la estructura M-Sport Ford, que ha estado financiado parcialmente por el promotor del WRC.

La reputación de Sesks como futuro talento se ha visto reforzada con una quinta posición en Polonia en su debut en el WRC, antes de conseguir su primera victoria de etapa en Letonia, camino de un probable tercer puesto antes de que un problema mecánico afectara a su Puma en la última prueba.

El pasado fin de semana, el piloto de 25 años hizo su tercera participación en Rally1 en el Rally de Chile, a los mandos de un Ford Puma no híbrido en una prueba en la que nunca había participado.

El rally le dio un valioso aprendizaje tras sufrir un doble pinchazo en la segunda etapa. Con sólo una rueda de repuesto, Sesks y su copiloto Renars Francis se vieron obligados a abandonar.

La pareja disfrutó de un rally limpio durante las etapas del sábado y el domingo, a pesar de un repentino fallo en el alerón trasero en la penúltima etapa, sumando así kilómetros cruciales en Rally1.

"Si me hubieran dicho que iba a pilotar un coche de Rally1 en tres ocasiones este año, no me lo habría creído", dijo Sesks. "Venir a Sudamérica por primera vez y conducir este coche ha sido increíble".

"Ha sido todo un reto; las dos primeras salidas fueron bastante fluidas diría yo desde el punto de vista de la conducción, pero esta ha sido un gran desafío y ha habido mucho que aprender. Hemos aprendido mucho para el futuro y ahora sabemos cómo afrontar los rallyes del WRC que no conocemos".

Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Las tres apariciones de Sesks han impresionado a la dirección de M-Sport en un momento en el que todavía tienen que confirmar su alineación de pilotos para el próximo año.

El piloto principal de M-Sport, Adrien Fourmaux, está en el centro de la "silly season" del WRC, tras haber sido vinculado con Hyundai Motorsport.

Cuando se le preguntó por su futuro en el WRC, Sesks dijo: "La verdad es que no tengo ni idea. Hemos hecho este rally y no sé qué va a pasar después. Estamos preparados para aprovechar cualquier oportunidad. Depende de cómo, cuándo y qué podamos hacer en el futuro".

El director del equipo M-Sport, Richard Millener, estaba ansioso por ver cómo se desenvolvía Sesks en carreteras desconocidas, y dijo que el novato había hecho un "gran trabajo" dadas las circunstancias.

"Para Martins y Renars, supongo que no fue lo que esperaban", dijo Millener.

"Un pequeño error con grandes consecuencias el viernes, y una última etapa dura sin alerón trasero, pero hicieron un gran trabajo y se hicieron una idea de la experiencia que necesitan para llegar a lo más alto del WRC - una de las razones clave por las que los trajimos aquí", concluyó.