Vídeo: fuerte incendio del Hyundai de Sordo en el Rally de Japón del WRC

Tras la disputa del shakedown y un corto cronometrado el jueves, el Rally de Japón continuó este viernes con una jornada cargada de dramatismo desde el inicio, cuando en la SS3 (segunda especial del día) Dani Sordo y Cándido Carrera vieron cómo su Hyundai se incendiaba.

Dani Sordo informó al equipo de un fuerte olor a gasolina quemada en el interior del coche y detuvo inmediatamente el i20 N, a los 16,1 kilómetros de la etapa del túnel de Isegami.

Sordo y su copiloto se apresuraron a salir del Hyundai, logrando escapar ilesos antes de que el coche estallara en llamas. Ni siquiera vaciando el extintor se pudo hacer nada para extinguir las llamas, ya que el fuego era tan intenso que dejó calcinado al coche y obligó a abandonar el rally de manera prematura a los españoles. El fuego no se apagaría definitivamente hasta una hora y 10 minutos después.

Los comisarios sacaron rápidamente la bandera roja para hacer frente al incidente y se canceló la SS3, pasando al resto de competidores directamente a la SS4 (Shitara Town, 22,44 km). Además, por la tarde también se acortaría el tramo del accidente, por el que los pilotos tenían que hacer una segunda pasada en el bucle vespertino.

"Venía muy rápido desde el principio de la etapa", declaró Dani Sordo. "El coche olía mucho a gasolina y justo aquí, en recta, vi que se acercaba el fuego porque de los asientos salía mucho humo, así que paré el coche".

"Después de unos minutos empezó a arder. Venía de la parte trasera e intentamos apagarlo, pero fue absolutamente imposible. Lo siento por el equipo: perder un coche así es terrible".

Siete coches del Rally1 habían recorrido la estrecha prueba antes de que se detuviera la etapa.

El jefe de Hyundai en el WRC, Julien Moncet, declaró que es poco probable que se descubra la causa del espectacular incendio. Según Moncet, el i20 ha quedado tan destrozado que será complicado analizarlo.

"No tenemos datos y no queda nada del coche. Puede que tengamos alguna hipótesis, pero no estoy seguro de que sepamos cuál es la correcta", dijo Moncet. "Es un problema de combustible u otra cosa que lo quemó, no está claro. Podría estar equivocado, pero dudo que alguna vez descubramos la causa".

"No me sorprendió la gravedad del incendio. Sabemos que estos coches son en su mayoría de carbono, y llevas los tanques de combustible casi llenos porque era uno de los primeros tramos, y está la batería grande, así que creo que cuando pones todo eso junto, una vez que el fuego comienza, es muy difícil detenerlo".

Aunque decepcionado por perder un coche completo, Moncet vio el lado positivo (o menos negativo) de que Hyundai de todas formas iba a fabricar uno nuevo y sustituirlo para el Rally de Montecarlo que abrirá la temporada 2023 en enero.

"Si quiero sacar algo positivo, esta es la última prueba de la temporada y no planeábamos usar este coche en el futuro porque comenzaremos de nuevo en Montecarlo", añadió. "Es un fastidio, no me malinterpreten, pero podría haber sido peor si hubiera rallies consecutivos, ya que no hubiéramos estado en condiciones de fabricar otro".

El de Sordo no fue el único incidente de la mañana. Sebastien Ogier sufrió un pinchazo que le hizo perder casi tres minutos. Más tarde, Craig Breen se estrelló a los nueve kilómetros de la prueba contra una barrera.

Luego hubo otra bandera roja debido a otro incidente de seguridad, según la FIA, poco después de que los pilotos del Rally1 y un coche del Rally2 hubieran completado la ruta. "Durante el transcurso de la SS4, los competidores informaron de un incidente de seguridad", decía un comunicado de la FIA.

"La etapa fue inmediatamente detenida con bandera roja para los que ya estaban en la etapa. La FIA, las autoridades locales y los organizadores continuarán investigando el incidente reportado".