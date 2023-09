WRC Chile: Lappi sufre un escalofriante accidente

El piloto finlandés cometió un error de cálculo en la última curva del primero de los tramos de grava de 19,77 kilómetros en Pulpería, lo que le obligó a retirarse inmediatamente del primer día de acción del Rally de Chile, el lugar al que volvían después de un paréntesis de cuatro años. Al parecer, Esapekka Lappi golpeó una alcantarilla de hormigón con la parte delantera izquierda del coche, lo que hizo que su Hyundai i20 N diera una serie de vueltas de campana poco antes de la línea de meta.

El piloto y su copiloto, Janne Ferm, salieron ilesos del accidente, pero el vehículo quedó con graves daños, con mucha carrocería en medio de la carretera, sobre todo con parte del techo y la rueda. El coche se detuvo a un lado, por lo que la etapa pudo continuar sin detenciones.

Sin embargo, el temprano abandono del finlandés supondrá un duro golpe para su equipo, que espera prolongar la batalla por el título de constructores contra Toyota, quienes van a por su tercera corona consecutiva. Por su parte, Ott Tanak se hizo con el mejor registro del tramo, y se colocó en la cabeza de la prueba, una que admitió que está siendo "divertida, pero extremadamente exigente".

El estonio fue algo más de dos segundos más veloz que Teemu Suninen, mientras que Elfyn Evans marcó el tercer mejor crono y Pierre-Louis Loubet terminó cuarto, puesto que el francés aprovechó al máximo su posición de salida. El líder de la clasificación general, Kalle Rovanpera, que podría sellar su segundo título mundial este fin de semana, tuvo problemas con la grava tras abrir pista, y fue quinto, a diez segundos del tiempo más rápido de su compatriota.

"No me sorprende [que hayan sido más rápidos en los parciales], la verdad, estaba muy seco, mucho más suelto de lo esperado", dijo el campeón del mundo más joven de la historia. "Definitivamente, es una de las peores etapas que he hecho este año en cuanto a pilotaje".

Más atrás acabó Thierry Neuville con su Hyundai, que también encontró dificultades por la falta de agarre, mientras que Takamoto Katsuta fue el séptimo con su Toyota, por delante de los pilotos de la categoría Rally2, Oliver Solberg, Sami Pajari y Nikolay Gryazin, quienes completaron los diez más veloces.

