WRC Finlandia: fuerte accidente de Tanak y bandera roja que retrasa la acción

Ott Tanak ha sufrido un aparatoso accidente en el Rally de Finlandia que ha provocado una breve bandera roja en la tercera etapa del viernes por la mañana. El piloto de Hyundai se salió de la trazada a poco más de dos kilómetros de la nueva especial de Sarrikas [15,93 km], que se llevó a cabo en con lluvia.

No está claro qué le ocurrió exactamente al i20 N de Tanak y su copiloto Mattin Jarveoja, que ocupaba la sexta posición de la general tras la primera prueba de la mañana. Las imágenes de televisión mostraban que el i20 N había quedado bocabajo tras golpear contra un árbol.

Debido a ello, las autoridades inmediatamente sacaron la bandera roja para permitir que los equipos médicos acudieran al lugar de los hechos. Se ha informado de que Tanak y Jarveoja estaban siendo examinados por el personal médico antes de dirigirse al hospital para los controles preventivos.

Una actualización del WRC decía: "La tripulación del coche #8, Ott Tanak y Martin Jarveoja se salieron de la carretera a alta velocidad a unos 2 km de la SS3. Ambos han podido salir del Hyundai i20 N y han sido trasladados al hospital más cercano por precaución".

Otra declaración de Hyundai decía: "Ott está bien, pero Martin será trasladado al hospital para someterse a más pruebas. Proporcionaremos más actualizaciones cuando sea posible".

Thierry Neuville, de Hyundai, fue el único coche que pasó por ese punto de la etapa antes de que se detuviera la acción. Así explicó el belga cómo estaba el trazado: "El agarre era un poco más constante, pero me he ido recto en un cruce, había una curva ciega tras una cresta, mi pace note claramente no ha leído que había un cruce y nos hemos ido directos a la hierba", dijo Neuville.

Sébastien Ogier, de Toyota, llegaba a la etapa líder del rally con un segundo de ventaja sobre su compañero de equipo Kalle Rovanpera tras marcar el segundo mejor tiempo en la segunda etapa.

Elfyn Evans subió a la tercera posición tras ganar la segunda etapa, mientras Takamoto Katsuta completaba el cuarteto de Toyota. La tercera etapa se reanudó tras un retraso de 19 minutos.