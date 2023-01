La FIA le quita hierro a la escasez de fabricantes en el WRC 2023

Cargar el reproductor de audio

Tras la marcha de Citroën a finales de 2019, el WRC se ha quedado con solo tres fabricantes: Toyota, Hyundai y Ford, aunque este último en un régimen semi-privado bajo el nombre de M-Sport.

Esta temporada marca el segundo año del reglamento híbrido Rally1 del WRC, que fue concebido originalmente para atraer el interés de nuevos fabricantes, pero hasta ahora no ha atraído a ninguna marca.

Sin embargo, Skoda, Alpine y el Grupo Stellantis (propietario de las marcas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot y Vauxhall), han dejado caer su interés en unirse al WRC, siempre y cuando se modifique el reglamento (en vigor hasta 2024).

Se espera que dentro de dos meses se dé a conocer una normativa Rally1 actualizada, que será la que se empiece a emplear a partir de 2025 y con el que se espera cimentar el futuro del WRC. Para ello, la FIA mantuvo conversaciones con los fabricantes a lo largo de 2022.

Ben Sulayem, presidente de la FIA, estuvo presente en el Rally de Montecarlo celebrado el pasado fin de semana, y aunque cree que el campeonato ha tomado la decisión correcta con los Rally1, considera que se necesita una mayor implicación por parte de las marcas.

"No se trata solo de los fabricantes, se trata de todo el paquete. Los pilotos están ahí, pero creo que el lugar al que llevemos los eventos es muy importante, así como la cobertura y los espectadores", dijo Ben Sulayem a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, cuando se le preguntó si los Rally1 tienen futuro.

"Creo que necesitamos más fabricantes para mantenerlo [el WRC] y deberíamos seguir intentando straer más, pero con tres fabricantes ya es saludable, siempre y cuando lo mantengamos y nos aseguremos de que las nuevas regulaciones se hacen correctamente".

"Creo que para equilibrar la situación necesitamos que vengan al menos uno o dos fabricantes. Entonces habrá más competencia".

"Considero que el cambio [a los Rally1] fue acertado, y el año pasado fue una gran prueba de ello".

"Un piloto de rallies puede adaptarse de inmediato, y ese fue el caso, pero luego hubo algunos problemas con la fiabilidad, aunque ya se ha mejorado".

"Así que tenemos que mantener las reglas, hacerlas sostenibles, y por eso habrá algunos cambios. Pero tenemos que utilizar lo que tenemos y luego ser más flexibles en lo que respecta a las normas".

Aunque admite que es necesario mejorar la competición, Ben Sulayem insiste en que la categoría reina del WRC en su forma actual no está rota...

"No creo que nuestra casa esté en llamas", añadió. "Creo que deberíamos tener lo que tenemos y usarlo como una extensión, pero luego subir, y tomarnos nuestro tiempo, y hacer las normativas correctas".

"Por supuesto que podría haber algunas enmiendas, pero por el momento también debemos estar seguros de que las nuevas reglas en Rally1 son las correctas".

"Siempre digo que no debemos quedarnos con eso y decir 'esto es lo que nos conviene'. Porque recuerdo que incluso en mis días [compitiendo] había algunas reglas que no eran buenas para nosotros".

"Por lo tanto, también creo que deberíamos volver atrás y ver dónde teníamos una cuestión que no era sostenible. No me refiero a la sostenibilidad del medio ambiente, sino a la sostenibilidad del automovilismo".

"Deberíamos volver atrás y escuchar a los pilotos, a los fabricantes y a la prensa. Tenemos que comprometernos más y proponer algo", concluyó.

