La FIA espera cerrar un acuerdo con el nuevo titular de los derechos comerciales del WRC

La FIA espera anunciar el nuevo titular de los derechos comerciales del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en los próximos "dos meses", con un acuerdo "muy cercano", según el actual vicepresidente de Deportes de la FIA, Malcolm Wilson.

La futura promoción del WRC ha sido un tema candente desde que se informó por primera vez de que el anterior titular de los derechos comerciales, WRC Promoter, propiedad del gigante de las bebidas energéticas Red Bull y la empresa de inversión alemana KW25, se estaba preparando para una venta en 2024. WRC Promoter GmbH adquirió los derechos comerciales del WRC en 2013.

La FIA reveló en agosto del año pasado que facilitaría un proceso de licitación para encontrar un nuevo titular de los derechos comerciales. Motosport.com ha podido saber que la adquisición de los derechos comerciales del WRC atrajo inicialmente a posibles interesados de Europa, América y Oriente Medio. El proceso de licitación ha llegado ahora a un punto en el que se están completando los procedimientos de diligencia debida con un interesado que, según se entiende, tiene su sede en Europa.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, había confirmado anteriormente que se redactaría un nuevo contrato de derechos comerciales entre la FIA y el nuevo promotor, que podría extenderse hasta 25 años, mientras que los fondos generados por la venta de los derechos comerciales del WRC para la FIA se invertirían directamente en el campeonato.

En una mesa redonda con los medios de comunicación celebrada en la primera ronda de la temporada del WRC en Montecarlo, Wilson afirmó que se había identificado un posible postor con una visión a largo plazo para el WRC.

"Estamos muy cerca y esperamos tener alguna confirmación en los próximos meses. Ha sido un proceso muy largo y, como saben, he comprado y vendido muchas empresas a lo largo de los años, pero este ha sido sin duda un reto enorme", afirmó Wilson.

"Al fin y al cabo, creo que todo el mundo sabe que me interesa encontrar el promotor adecuado para el futuro de este deporte y que se ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de diligencia debida con los posibles candidatos".

Malcolm Wilson, director del equipo Ford M-Sport Foto: DPPI

Y añadió: "Pero lo importante para mí era encontrar a alguien con visión de futuro y longevidad. Muchas de las personas que lo estaban estudiando eran entidades de inversión y buscaban, como es habitual, una salida en cinco o siete años, lo que obviamente es bueno para ellos. Pero lo importante para mí es que contemos con alguien con una visión a largo plazo y un compromiso a largo plazo con el WRC para llevar este deporte de vuelta al lugar donde creo que debe estar".

"Ha llevado más tiempo del que me había fijado como objetivo, pero espero que estemos bastante cerca y, sin duda, por todas las reuniones que he tenido con posibles candidatos, estoy muy seguro de que voy por el buen camino. Hasta que no se haya cerrado el trato, tengo demasiada experiencia vital como para pensar que el acuerdo está hecho y luego no lo esté. Todo lo que puedo decir es que estoy muy contento y me siento cómodo, pero quiero cruzar la línea de meta, que creo que está muy cerca".

"Estoy presionando como no te imaginas, ya que es crucial para el futuro de nuestro deporte", añadió.

Wilson también reveló que uno de los criterios clave para la FIA es garantizar que tanto ellos como el nuevo titular de los derechos comerciales del WRC puedan forjar una estrecha relación de trabajo para ayudar a que el WRC crezca.

"Una de las conversaciones que hemos mantenido con el promotor, y que es absolutamente crucial, es que trabajemos en estrecha colaboración", añadió Wilson.

"Una de las cosas que he especificado es que necesitamos que el promotor esté muy cerca de Ginebra o incluso que tenga su sede en la FIA, al menos a corto plazo, porque tenemos que trabajar juntos para hacer crecer el deporte. Ellos tendrán sus ideas y nosotros necesitamos una nueva perspectiva, entonces tenemos que mantener una mentalidad abierta", concluyó.

