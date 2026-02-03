Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
WRC Rally de Finlandia

La emblemática etapa de Ouninpohja no estará en el Rally de Finlandia 2026

El Rally de Finlandia ofrecerá nuevos retos a los equipos del WRC este año.

Tom Howard
Tom Howard
Editado:
Añadir como fuente principal
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto de: Red Bull Content Pool

La emblemática etapa de Ouninpohja, considerada una de las más veneradas del Campeonato Mundial de Rallyes (WRC), ha sido eliminada del Rally de Finlandia de este año tras una renovación del itinerario.

La montaña rusa de grava de 32,98 km, que se ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años, regresó al Rally de Finlandia en 2024 tras una pausa de siete años. El año pasado, la etapa se convirtió en la pieza central del Super Sunday, ya que las dos pasadas por la prueba, ante una multitud de espectadores, supusieron el punto álgido del rally, que ganó Kalle Rovanpera.

Sin embargo, los organizadores del Rally de Finlandia han realizado cambios significativos en el recorrido de la prueba de este año (del 30 de julio al 2 de agosto), en la que Ouninpohja no estará presente. No obstante, el exitoso concepto del Super Sunday —una etapa con dos pasadas— que se inició el año pasado se mantendrá en 2026.

Ouninpohja será sustituida por la etapa de 30 km Himos-Jamsa, que se recorrerá dos veces para dar por concluido el rally. La etapa comienza en la rápida carretera pública de Vaheri, antes de pasar a las carreteras privadas más estrechas en la sección central y termina de forma espectacular al pie de las pistas de esquí de Himos.

"Tenemos la firme intención de no recorrer la misma ruta dos años seguidos. En 2026, el 66 % de las etapas especiales serán diferentes con respecto al año pasado, y el rally debe seguir evolucionando para seguir siendo emocionante tanto para los pilotos como para los espectadores", afirmó Kai Tarkiainen, director de carrera del Rally de Finlandia.

Según los organizadores, "el recorrido de 2026 refleja tanto los 75 años de historia del Rally de Finlandia como nuevas y audaces opciones. Cuenta con secciones inspiradas en décadas clásicas del evento, junto con carreteras que nunca antes se habían utilizado en una prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes".

Más sobre el WRC:
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Foto: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Las nuevas normas de la FIA introducidas para esta temporada exigen una estructura general más compacta, en la que las etapas especiales deben representar al menos una cuarta parte del itinerario total. Esto ha requerido importantes soluciones estructurales.

"La longitud de las etapas, las distancias de enlace y la lógica geográfica deben funcionar de manera conjunta, pero la calidad deportiva es siempre la máxima prioridad", afirmó Kari Nuutinen.

"Ahora hemos conseguido un recorrido que cumple todos los requisitos y sigue siendo extremadamente compacto, pero muy diverso", añadió.

Los cambios más significativos en el recorrido tienen lugar el viernes, con 127,94 kilómetros cronometrados y una gran parte de tramos que nunca han formado parte del WRC.

El itinerario del viernes incluye Laukaa, que se recorre en una nueva dirección, Saarikas, la nueva etapa especial de Sydanmaa, que combina las antiguas carreteras de Sirkkamaki y Kalliokoski, la etapa completamente nueva de Hoho y, como plato fuerte de la noche, la etapa superespecial de Harju, en el centro de Jyväskylä.

El sábado se basa en un paquete rápido y rítmico, con secciones de enlace acortadas para que sean más fáciles de conducir. El día comienza cerca de Jyväskylä, en Parkkola, y continúa por Paijala y Vastila antes de llegar a Leustu, en Korpilahti, antes del clímax del domingo.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El WRC espera un nuevo neumático de invierno tras las críticas en Montecarlo

Mejores comentarios

Más de
Tom Howard

El WRC espera un nuevo neumático de invierno tras las críticas en Montecarlo

WRC
WRC
Rally de MonteCarlo
El WRC espera un nuevo neumático de invierno tras las críticas en Montecarlo

Estados Unidos cada vez más cerca de volver al WRC en 2027

WRC
WRC
Estados Unidos cada vez más cerca de volver al WRC en 2027

Cómo Oliver Solberg logró su "sueño loco": la victoria en Montecarlo

WRC
WRC
Rally de MonteCarlo
Cómo Oliver Solberg logró su "sueño loco": la victoria en Montecarlo

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas