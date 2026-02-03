La emblemática etapa de Ouninpohja no estará en el Rally de Finlandia 2026

La emblemática etapa de Ouninpohja, considerada una de las más veneradas del Campeonato Mundial de Rallyes (WRC), ha sido eliminada del Rally de Finlandia de este año tras una renovación del itinerario.

La montaña rusa de grava de 32,98 km, que se ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años, regresó al Rally de Finlandia en 2024 tras una pausa de siete años. El año pasado, la etapa se convirtió en la pieza central del Super Sunday, ya que las dos pasadas por la prueba, ante una multitud de espectadores, supusieron el punto álgido del rally, que ganó Kalle Rovanpera.

Sin embargo, los organizadores del Rally de Finlandia han realizado cambios significativos en el recorrido de la prueba de este año (del 30 de julio al 2 de agosto), en la que Ouninpohja no estará presente. No obstante, el exitoso concepto del Super Sunday —una etapa con dos pasadas— que se inició el año pasado se mantendrá en 2026.

Ouninpohja será sustituida por la etapa de 30 km Himos-Jamsa, que se recorrerá dos veces para dar por concluido el rally. La etapa comienza en la rápida carretera pública de Vaheri, antes de pasar a las carreteras privadas más estrechas en la sección central y termina de forma espectacular al pie de las pistas de esquí de Himos.

"Tenemos la firme intención de no recorrer la misma ruta dos años seguidos. En 2026, el 66 % de las etapas especiales serán diferentes con respecto al año pasado, y el rally debe seguir evolucionando para seguir siendo emocionante tanto para los pilotos como para los espectadores", afirmó Kai Tarkiainen, director de carrera del Rally de Finlandia.

Según los organizadores, "el recorrido de 2026 refleja tanto los 75 años de historia del Rally de Finlandia como nuevas y audaces opciones. Cuenta con secciones inspiradas en décadas clásicas del evento, junto con carreteras que nunca antes se habían utilizado en una prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Las nuevas normas de la FIA introducidas para esta temporada exigen una estructura general más compacta, en la que las etapas especiales deben representar al menos una cuarta parte del itinerario total. Esto ha requerido importantes soluciones estructurales.

"La longitud de las etapas, las distancias de enlace y la lógica geográfica deben funcionar de manera conjunta, pero la calidad deportiva es siempre la máxima prioridad", afirmó Kari Nuutinen.

"Ahora hemos conseguido un recorrido que cumple todos los requisitos y sigue siendo extremadamente compacto, pero muy diverso", añadió.

Los cambios más significativos en el recorrido tienen lugar el viernes, con 127,94 kilómetros cronometrados y una gran parte de tramos que nunca han formado parte del WRC.

El itinerario del viernes incluye Laukaa, que se recorre en una nueva dirección, Saarikas, la nueva etapa especial de Sydanmaa, que combina las antiguas carreteras de Sirkkamaki y Kalliokoski, la etapa completamente nueva de Hoho y, como plato fuerte de la noche, la etapa superespecial de Harju, en el centro de Jyväskylä.

El sábado se basa en un paquete rápido y rítmico, con secciones de enlace acortadas para que sean más fáciles de conducir. El día comienza cerca de Jyväskylä, en Parkkola, y continúa por Paijala y Vastila antes de llegar a Leustu, en Korpilahti, antes del clímax del domingo.