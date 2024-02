Lappi pensó que su segunda victoria en el WRC nunca llegaría

Esapekka Lappi se impuso a Elfyn Evans por 29.6 segundos a lo largo de los 18 tramos del Rally de Suecia para conseguir su primera victoria en el Mundial desde su triunfo en el Rally de Finlandia de 2017.

La victoria puso fin a una espera de 2.394 días para subir a lo más alto de un podio del Mundial de Rallies. De aquella victoria en Finlandia han pasado 60 rallies, y entonces pilotaba aún para Toyota.

El piloto de Hyundai Motorsport, que competía en su primera prueba dentro de un programa parcial para 2024, aprovechó al máximo una posición favorable en el orden de salida para emerger con una ventaja de 3.2 segundos en la general el viernes por la noche, ayudado por el abandono del líder inicial, Kalle Rovanperä, en la cuarta etapa. A continuación, el finlandés se deshizo de Takamoto Katsuta antes de imponerse en los tramos restantes y adjudicarse una victoria largamente esperada.

"Me siento jodidamente bien. No sé cómo explicarlo", dijo Lappi a Motorsport.com. "Seguro que te das cuenta [de lo que significa]. Me alegro de que se haya acabado. Cuando no estás luchando sólo quieres ver la línea de meta, y ahora que la he cruzado ya está todo hecho".

Lappi ha tenido varias opciones de victoria en los últimos seis años y medio, pero al final de la temporada 2023 sintió que no iba a conseguir repetir. "Perdí [la fe], seguro. Al final del año pasado tuve la sensación de que [la victoria] ya no llegaría, porque ni siquiera sabía si íbamos a ganar, así que ya no me lo creía, pero quizá ahí esté el truco".

Una de sus mejores oportunidades para acabar con su sequía de triunfos surgió en 2023, cuando iba líder en Cerdeña, pero al final perdió ante su compañero de equipo Thierry Neuville, ya que Hyundai había dejado claro que el belga era el piloto número uno del equipo y la mejor opción para luchar por el título.

"Bueno, no creo que esto compense todos los fracasos, pero el año pasado en Cerdeña pensé que podría tener [una oportunidad] y quería luchar por ella, pero no fue el caso", añadió Cyril Abiteboul, director del equipo



Hyundai cree que la victoria dará a Lappi un impulso de cara al futuro. "Pienso que esta victoria le subirá la moral y la confianza a todo el equipo y probablemente demuestre por qué está aquí y por qué el tercer coche está compuesto de esa manera", añadió Abiteboul.



"Es una persona muy honesta y transparente, y ha mencionado que le gustaría ganar con una lucha más directa. Es una persona auténtica, quiere tener una batalla directa, y eso no es exactamente lo que ha tenido este fin de semana. Cuando eso llegue utilizará la confianza de hoy para llegar a la siguiente etapa", finalizó.



Se espera que Lappi conduzca el tercer coche de Hyundai en la próxima prueba del Mundial de Rallies en Kenia, del 28 al 31 de marzo.