El entrenador de pilotos que compite en el WRC gracias a Alonso y Stroll

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y el Rally de Portugal del WRC son dos pruebas que se disputan con una semana de diferencia, pero fueron unos días muy estresantes para un antiguo piloto de 45 años reconvertido a preparador. En la última década, Nuno Pinto ha formado parte del equipo de Lance Stroll, por lo que viaja con el canadiense por todo el mundo, y fue el turno para el de Aston Martin de que fuera al contrario, puesto que es su entrenador quien se puso al volante.

"Este rally es solo para divertirme, ya que no he tenido tiempo para probar, con Bakú y Miami [las carreras de Fórmula 1] tan seguidas", dijo el protagonista de esta historia a Motorsport.com. "Llegué aquí [a Portugal] el lunes a última hora y tuve jet lag al hacer el reconocimiento del martes, pero fue toda una experiencia".

Mucho antes de que Pinto se dedicara a entrenar a pilotos para ganarse la vida, el portugués se enamoró del automovilismo con los rallies tras presenciar cómo los icónicos Lancia 037 se enfrentaban a las infames etapas de grava de su país en 1984, durante la aterradora era del Grupo B. Aquello desencadenó su trayectoria en las carreras, donde compitió en monoplazas y ganó la Copa BMW Iberia Junior en el 2002, además de probar en la Fórmula 3 y Fórmula 3000.

Sin embargo, las limitaciones presupuestarias acabaron con el sueño de seguir en los monoplazas y Pinto se pasó al campeonato nacional portugués de rallies hasta el 2007: "Sinceramente, mi pasión siempre han sido los rallies. Me enamoré del automovilismo a través de ellos y parte de la historia de mi presencia aquí es que han pasado 20 años desde que participé por primera vez en el Rally de Portugal, en 2003, pero más que eso, han pasado 40 desde mi primer recuerdo, que fue en el Rally de Portugal de 1983".

"El equipo Lancia, con sus 037, hizo una presentación en Lisboa, cerca de donde trabajaba mi padre, que me llevó a verlo", contó. "Iba como espectador todos los años a ver el rally, y tengo muchos recuerdos de los coches del Grupo B, eran increíbles, lo que me hizo enamorarme del automovilismo y dedicarme a él toda mi vida con el sonido de los Grupo B, especialmente los Audi".

Al final, la carrera de entrenador de pilotos a tiempo completo le atrajo, creando el programa intensivo de desarrollo Winway. Es una carrera que ha llevado a Pinto a trabajar con algunos de los más brillantes talentos, sobre todo en las categorías inferiores con Prema, en la F4, F3 y F2, como Max Verstappen, que se benefició de su ayuda para conquistar las Florida Winter Series en 2014, o Esteban Ocon, además de Robin Frijns, que ahora está en la Fórmula E, y Dani Juncadella, ganador del Gran Premio de Macao y vigente campeón del GT World Challenge Europe.

Sin embargo, el cliente más antiguo con el que trabaja es Lance Stroll, puesto que el canadiense recurrió a sus consejos desde sus tiempos en el karting: "Cuando Lance [Stroll] ganó el Campeonato Europeo FIA de F3 en 2016, yo ya estaba con él desde 2013, y esta es nuestra décima temporada juntos. Cuando Lance subió de categoría, le he seguido, y aquí estamos".

Nuno Pinto (derecha) con Lance Stroll

"Hago todas las carreras de Fórmula 1, pero hago este rally porque no choca con ninguno de los compromisos de Lance y del equipo Aston Martin. Ya no le entreno tanto porque después de siete años en la Fórmula 1 no me hace tanto caso, pero sigo siendo un gran amigo y le doy consejos", afirmó Pinto. "Todos los pilotos con los que he trabajado son muy talentosos. No les enseñé mucho, pero a veces es bueno que hablen con alguien que también estuvo al volante para saber por lo que están pasando y echarles una mano".

Cuarenta años después de su primer recuerdo con los famosos Lancia con la decoración de Martini y dos décadas desde su última vez como piloto en el Rally de Portugal, vuelve para competir en las míticas etapas de grava en la categoría de WRC2, en la que también están Andreas Mikkelsen y Kris Meeke. No obstante, su vuelta tiene una peculiaridad con respecto a su último intento en 2005 con un Renault Clio.

En esta ocasión, el portugués participará en un rally benéfico tras lanzar su iniciativa de Project 64, que luce en el capó de su Citroën C3 Rally3, además de los de Lance Stroll y Fernando Alonso, que fueron los primeros en contribuir a su plan. El entrenador pretende recaudar lo que ha gastado, y ya ha superado los 5.000 euros con unos donantes que aparecen en su decoración, además de que entrarán en un sorteo para ganar unos guantes de Aston Martin del canadiense y una gorra firmada por la dupla de los de Silverstone.

"Estamos recaudando fondos. No tengo muchos patrocinadores y solo un par de empresas que me han ayudado o me han prestado algún servicio para el rally, así que como tenía el coche libre de pegatinas, quería hacer algo por la caridad", añadió el portugués.

"No he tenido tiempo de planearlo bien, pero el domingo por la mañana, antes de ir al Gran Premio de Miami, estuve hablando con unos amigos y me dijeron que siempre hay una forma de hacer crowdfunding, y que todos los que contribuyan tendrán su nombre en el coche", dijo Pinto. "Ya hemos superado los 5.000 euros, y seguirá creciendo".

"He conseguido un par de guantes del equipo de Lance, firmados por él y por Fernando [Alonso], y ambos han contribuido, así que serán los dos primeros nombres en el vehículo", expresó el luso. "Usaré los guantes en el rally y luego haré un sorteo entre todos los que hayan contribuido como premio. Tengo que agradecer a Lance y Fernando su colaboración".

"Donaremos todo lo que recaudemos la semana que viene, todavía no hemos decidido a qué institución irá pero haremos una votación entre todos los que han ayudado. Eso es algo más que nosotros estamos haciendo, si podemos contribuir a algo con el dinero que juntemos, le haremos feliz, creo que es bonito", concluyó Nuno Pinto.

Puedes donar para recaudar fondos en este enlace.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!