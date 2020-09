A diferencia de en Suecia, donde Elfyn Evans y Scott Martin se impusieron a mediados de febrero, la victoria del domingo en Turquía fue fruto de una serie de catastróficas desdichas para sus rivales.

El piloto galés llegó a los cuatro últimos tramos del rally en cuarto lugar, a un minuto de un Thierry Neuville que parecía tenerlo todo controlado, pero sendos pinchazos para el belga, Sebastien Ogier y Sebastien Loeb, dejaron a Evans al mando del Rally de Turquía 2020. En los últimos tres tramos, supo gestionar su ventaja y llevarse la tercera victoria de su carrera en la máxima categoría del WRC, la segunda de este año y ponerse al mando de la general.

"Sienta realmente bien salir de un rally tan duro con la victoria. Demostramos que teníamos buen ritmo desde el principio. Quizás no fuimos los más rápidos este fin de semana, pero estuvimos ahí o casi, y sabíamos que el domingo sería crucial. Fue un poco lotería y esta vez estuvimos en el sitio correcto, no como otras veces", comentó Evans.

"Realmente intentamos centrarnos en mantenernos en mitad de la pista y nos funcionó. Estoy contento de salir con todos estos puntos. Probablemente no es la victoria más dulce, porque sabemos que los demás tuvieron mala suerte, pero así es el Rally de Turquía y lo sabíamos antes de venir aquí. Es un gran resultado para el campeonato y me pongo en una buena posición".

No obstante, el galés se muestra precavido ante las tres citas que le quedarían por delante para llegar a proclamarse campeón del mundo de rallies tras salir de Marmaris con 18 puntos de ventaja en la general.

"Es mejor así que al revés, pero no he pensado mucho en ello. Quién sabe qué pasará hasta el final de la temporada. Sabemos que con un simple abandono todo cambiaría. Tenemos que seguir con la cabeza gacha", apuntó.

"Soy consciente de que he dado un paso adelante en mi trayectoria. Nunca había tenido una temporada en la que estuviera luchando por el título. Hemos mejorado mucho desde el año pasado y todo se nos ha ido poniendo en su sitio. Estar con Toyota es una experiencia bonita, me he asentado en el equipo y disfruto conduciendo el coche. Estoy mucho más contento por luchar aquí delante".

Por su parte, Tommi Makinen, jefe del equipo Toyota Gazoo Racing WRT, añadió: "Es una sensación increíble ganar después de un rally tan complicado. Elfyn estuvo absolutamente brillante, sin cometer ningún tipo de error, y logró pasar los tramos del domingo sin ningún problema. Ahora es líder del campeonato, lo cual es genial para él, y el campeonato de fabricantes pinta bien para nosotros".

"Además, Kalle [Rovanpera] pilotó genial a pesar de su falta de experiencia y nos ayudó mucho. Lo sentimos muchísimo por Ser [Ogier]. Tenemos que investigar por qué tuvo algunos problemas con el motor. No fue el más afortunado del fin de semana, podría haber estado luchando por la victoria en la última mañana".

Rovanpera acabó cuarto, logrando su segundo mejor resultado desde que dio el salto al WRC con Toyota esta temporada.

