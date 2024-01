WRC: Elfyn Evans, listo para Montecarlo tras recuperarse de su lesión

Elfyn Evans, subcampeón del Mundial de Rallies en 2023, se vio obligado a ausentarse de la gala entrega de premios de la FIA, que se celebró en diciembre en Bakú, tras sufrir una lesión en las costillas al caerse de su moto en los días previos a la ceremonia. Como consecuencia, el galés se perdió algunas pruebas en Finlandia el mes pasado mientras completaba su recuperación.

"Siento no poder asistir a la entrega de premios de la FIA en Bakú esta noche y celebrar el final de la temporada 2023", rezaba un comunicado emitido por Evans en diciembre en las redes sociales. "Desafortunadamente, me caí de la moto hace unos días y me lesioné las costillas, y me han aconsejado no pilotar. Espero que todo el mundo pase una buena noche, especialmente mis compañeros del equipo Toyota Gazoo Racing, que recogerán bastantes premios esta noche."

Sin embargo, Evans está listo para volver al volante de su GR Yaris y se unirá a la escuadra campeona del mundo para los test de la próxima semana, previos al inicio de la temporada 2024 con el Rally de Montecarlo, del 25 al 28 de enero.

"No hemos hecho ningún cambio en el programa de pruebas", dijo el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, en declaraciones a la web del WRC. "El plan es el mismo, Elfyn probará con el resto de pilotos. Se perdió algunas pruebas en Finlandia el mes pasado, pero esta fue más una oportunidad para los pilotos de rodar un poco en Suecia, cuando tuvimos buenas condiciones en Finlandia".

"No creo que se haya perdido mucho. Katsuta pudo aprovechar su día, así que aún pudimos pasar algo de tiempo con el coche. Ahora Elfyn puede volver en el test previo a Montecarlo y asegurarse de que está listo para el inicio de la temporada".

Después de perder el título de 2023 en favor de su compañero de equipo Kalle Rovanperä, se espera que Evans, que igualó el número de victorias del finlandés durante la pasada campaña, esté entre los favoritos para el título de 2024, con sus opciones impulsadas por la decisión de Rovanperä de disputar sólo una temporada a tiempo parcial.

Se espera que Toyota presente tres participantes en la categoría Rally1 en Montecarlo, con Evans acompañado por Takamoto Katsuta y Sébastien Ogier, el piloto con más victorias en la mítica prueba monegasca.