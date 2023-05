Dani Sordo, a por el podio en el Rally de Portugal del WRC

Matosinhos (Portugal).- El Rally de Portugal es uno de los más exitosos para el piloto cántabro de Hyundai Motorsport, que ha conseguido subirse seis veces al podio, la última de ellas el año pasado cuando consiguió la tercera plaza, su primer trofeo de la era híbrida del WRC.

Tras un comienzo de campeonato en el que todavía se ha podido ver al mejor Dani, el piloto español afronta los tramos de Portugal con el objetivo de estar delante.

"Siempre vengo con muchas ganas al Rally de Portugal", comentó Sordo en la previa del rallie. "Está bastante seco en general, deslizante, diría que está un poco diferente a otros años, hay mucha gravilla suelta. Creo que va a ser un rally complicado, va a patinar mucho el coche y algún tramo es al revés".

Su clasificación en el mundial le va a permitir salir detrás, algo que le favorece, en teoría, en este tipo de terreno: "Sí, cuando hay gravilla sí, pero el día que más hay creo que es el domingo, que hay suelo duro con la gravilla por encima, donde el coche va a patinar mucho".

Sordo, por tanto, llega con todas las expectativas de cuajar una buena actuación en tierras lusas, pese a que confiesa que todavía no esta del todo adaptado a la conducción con los coches Rally1 híbridos.

"Al final siempre que te subes al coche es para luchar por la victoria", comentó el español. "Pero es verdad que con este coche, que es nuevo, me falta un poco en algunos rallies, no nos entendemos muy bien pero ahora hemos estado desarrollando una cosa para el [motor] híbrido porque gasto mucha energía híbrida, me patinan las ruedas, mi manera de conducir hace que gaste energía a veces cuando no tengo que gastarla, y hemos estado haciendo unos estudios para ver si puedo mejorarlo un poco, el coche es más pesado y no me termino de acostumbrar".

Pese a que Hyundai entró un poco con el pie cambiado a la era híbrida, en 2022, a juicio de Dani Sordo, las cosas ya están muy parejas en el campeonato.

"Al final los coches están bastante igualados", admitió. "No he probado el Toyota, pero parece que cuando la carretera patina un poco más, va un poco mejor, pero creo que nuestro coche ahora mismo va bien, en Croacia se vio que estábamos ahí y que estamos todos bastante igualados.

"Nosotros tardamos algo más, tuvimos un par de accidentes al principio y llegamos con retraso a Montecarlo, con los deberes un poco sin hacer pero ahora ya está todo bien".

Portugal es un rally que como todos los años se llena de espectadores en los tramos, muchos de ellos venidos desde España: "Me encanta correr aquí, porque aparte de que viene mucha gente de España, también me gustan mucho los aficionados portugueses y la gente de Portugal es una auténtica pasada. Además en esta zona hay muchos españoles. Al final los aficionados son los que hacen que un rally sea especial, si le quitas la gente al Rally de Portugal, pues es bonito, pero no es lo mismo".

Dani Sordo acaba de cumplir 40 años, pero un cambio de década que para el cántabro no supone nada en su manera de afrontar la competición.

"Esta claro que no estás como cuando tienes 20 años, es imposible, no es lo mismo cuando estás haciendo tu primer test que cuando tienes ya 150 rallies a tus espaldas, pero sigo igual de motivado y con ganas de hacerlo bien", admitió.

Tras unas semanas duras para el equipo Hyundai Motorsport después del fallecimiento de Craig Breen, toca pasar página aunque será algo complicado de olvidar para todo el equipo coreano.

"Lo que ha pasado es una putada", explicó. "Y, sobre todo, de la forma que ha sucedido, porque el otro día estuve en Alemania y estaba su coche allí tapado, me acerqué a verlo, lo destapé y creía que lo habían reparado pero qué va, simplemente tenía una llanta sucia y una ventanilla que ya no estaba, nada más. Es surrealista lo que ha pasado, no te lo crees".

