La decisión de Hyundai sobre el WRC 2026 marcará el futuro de Neuville

Thierry Neuville asegura que su futuro en el Campeonato del Mundo de Rallyes más allá de 2025 estará probablemente ligado a los planes de Hyundai, ya que no se ve a sí mismo "yendo a otra marca".

El líder actual del mundial del WRC ha firmado una renovación de un año para disputar su 12ª temporada consecutiva junto a la marca coreana. Sin embargo, el futuro del belga en el WRC más allá de 2025 no está claro, ya que Hyundai aún no ha confirmado que seguirá en el WRC en 2026, en medio de unos rumores que le vinculan al Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

Neuville ya había dicho anteriormente que quería firmar un nuevo contrato de dos años, pero parece que el incierto futuro de Hyundai se ha traducido en una renovación de único un año. El piloto de 36 años, aunque feliz por asegurar su futuro una temporada más, admitió que incluso hubo algunas preocupaciones iniciales a la hora de firmar este nuevo contrato.

"Es una gran noticia. Estoy muy contento de continuar con mi deporte preferido y con mi pasión y el entusiasmo que todavía tengo, así que lo estoy deseando", dijo Neuville a Motorsport.com.

"Obviamente, el hecho de que el contrato esté firmado es un buen punto de partida y ya no tengo que preocuparme por eso. En algún momento, creo que todos estábamos preocupados. Sin embargo, es oficial, vamos a continuar y creo que es una noticia importante para todos los miembros del equipo".

Podio: Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Austral / Hyundai Motorsport

Cuando se le preguntó si existía la opción de firmar un acuerdo por dos años, respondió que existe la posibilidad de que pueda seguir con el equipo más tiempo de lo que pone en los papeles.

"No entramos en más detalles, pero las oportunidades estarán ahí, pero no dependerá de nosotros, así que creo que tendremos que ver cuál es el futuro del equipo. Podríamos estar más tiempo", afirmó.

En cuanto a si había empezado a pensar en su futuro más allá de 2025, respondió: "En absoluto, porque, como he dicho, podría haber oportunidad para seguir juntos. De momento, es demasiado pronto para saber cuál será el futuro de los equipos en el WRC y de la propia categoría. Así que creo que es demasiado pronto para saberlo".

Sin embargo, dada la incertidumbre en torno al futuro de Hyundai en el WRC más allá de 2025, Neuville dijo que la decisión de la marca de permanecer o abandonar el WRC podría decidir en última instancia el futuro de su propia carrera en la máxima categoría de los rallyes .

"Obviamente, para mí no sería un desastre irme después de tantos años, pero por otro lado, si Hyundai se retira sería un buen momento para mí de retirarme también. He estado mucho tiempo con ellos y he disfrutado mucho. De momento no me veo pilotando con otra marca, pero ¿quién sabe?".

Neuville ha dicho en varias ocasiones que le gustaría competir en otras categorías más allá del WRC, y de hecho ya corrió en el TCR de Alemania en 2019. Aunque reveló que en algún momento podría considerar una alternativa a los rallyes, el WRC es donde desea competir en un futuro cercano.

"En algún momento [podría considerar el Rally Raid o las carreras en circuito], pero sinceramente, si hago algo quiero hacerlo profesionalmente. De momento, donde mejor me siento sigue siendo en el WRC. Es donde mejor estoy y donde el equipo más me necesita. Así que ese es el lugar donde debo seguir en este momento", dijo.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto de: Red Bull Content Pool

De cara a la próxima temporada, Neuville pilotará un i20 N Rally muy mejorado, gracias al despliegue de comodines de homologación que tiene Hyundai, quien pretende resucitar algunos de los proyectos que tenía para su nuevo coche que fue abandonado debido al giro de 180 grados del reglamento técnicas de la FIA para 2025 a principios de este año.

Neuville ya ha empezado a probar algunas de las actualizaciones antes de que debuten en 2025.

"El objetivo del equipo es ser competitivo el año que viene. Así que creo que si siguen fichando pilotos rápidos es porque quieren ser competitivos y por eso han decidido poner algunos comodines en el coche", añadió.