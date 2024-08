Dani Sordo volverá a competir en el WRC con Hyundai en Grecia

Dani Sordo disputará otra prueba del Mundial de Rallies este año, tras confirmarse que Hyundai Motorsport ha seleccionado al veterano piloto español para participar con el tercer coche en el Rally Acrópolis de Grecia, del próximo mes (fin de semana del 8 de septiembre).

El futuro inmediato del cántabro en el WRC era una incógnita, ya que reveló a principios de esta temporada que sólo tenía previstas dos pruebas con la marca coreana en 2024. Esas dos participaciones, en Portugal en mayo y en el Rally de Cerdeña en junio, se saldaron con un quinto y un tercer puesto, respectivamente. El piloto de 41 años insinuó en Italia que esa podría ser su última participación en el campeonato.

"No sé si me volveréis a ver, ya veremos", dijo Sordo cuando le preguntaron al final de la Power Stage sobre cuándo volvería. "Tengo dos rallies este año, no quiero hablar de ello ahora, así que ya veremos. Termino este rally con un podio, y eso me hace feliz".

Sin embargo, tras la publicación de la lista de inscritos del Rally Acrópolis de Grecia, se ha confirmado que Sordo tendrá otra oportunidad en la presente campaña de pilotar el tercer i20 N Rally1 de Hyundai, en la prueba europea del 5 al 8 de septiembre.

Hyundai había seleccionado a Sordo para las tres visitas anteriores a Grecia, donde terminó tercero en las dos últimas ediciones del duro rally de tierra. Dani ha estado activo desde el Rally de Cerdeña, habiendo disputado la famosa subida a Pikes Peak en Estados Unidos y ganando la categoría de Exhibición, al volante de un IONIQ 5 N TA eléctrico modificado. Sordo también participó en el Festival de la Velocidad de Goodwood y ganó el Rally Blendio Cristian López Herrero de asfalto a principios de este mes.

La lista de inscritos también confirma que M-Sport alineará un tercer Ford Puma Rally1 para el piloto griego Jourdan Serderidis, con lo que hasta nueve coches de la categoría principal se enfrentarán a los 15 tramos del evento.

Hoy mismo, Toyota ha anunciado su alineación, confirmando que el ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier pilotará su tercer GR Yaris. Después de conseguir un impresionante cuarto puesto en su debut en Rally1 en Finlandia, Sami Pajari volverá al volante de un Rally2 para encabezar la parrilla de WRC2. El líder del campeonato, Oliver Solberg, ha optado por no participar en esta prueba.