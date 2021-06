Sordo: "No fue un fin de semana bueno, pero las cosas cambiarán"

La cuarta cita de Dani Sordo en el WRC, la tercera junto a su nuevo copiloto, el madrileño Borja Rozada, no salió como ambos esperaban. Los de Hyundai llegaban con ganas de disfrutar del regreso del Rally Safari de Kenia al Mundial de Rallies y sufrieron desde el primer día.

En la Súper Especial del jueves, se dejaron varios segundos por el polvo que complicó la visibilidad del tramo compartido. Pero el viernes, en la primera jornada completad del rally africano, rompieron una de las barras de la suspensión trasera al golpear una piedra y dijeron adiós a todas sus opciones.

En la jornada del sábado, Sordo y Rozada fueron de menos a más, siendo conservadores con su i20 Coupé WRC y lograron el scratch del último tramo, aprovechándose de que la lluvia cayó con ganas sobre algunos de sus rivales.

"Antes de empezar la última etapa, vi las nubes y envié una foto al equipo y dije que se avecinaba algo. Pudimos evitar la lluvia y ser rápidos en esas condiciones. Conseguir una victoria de etapa ha sido una buena manera de terminar el día. Antes de eso, como primeros en los tramos, el efecto de limpieza era muy alto, así que realmente no pudimos hacer más. Hoy no tenía ningún objetivo en particular; nos hemos centrado simplemente en conducir y mantener un buen feeling con el coche. Solo quería llegar a salvo hasta el final y no correr riesgos", comentó el cántabro en la penúltima jornada.

Y el domingo, Sordo no pudo entrar en el top 10 final, después de luchar con Elfyn Evans (Toyota) por ello tras el accidente del galés también el viernes. Pero aun así logró sumar un punto al acabar en el top 5 de la Power Stage final, que puede ser vital para Hyundai a final de temporada.

"No ha sido un buen fin de semana para nosotros. Tuvimos nuestro problema el primer día, y perdimos todas las posibilidades de luchar por un buen resultado. Después, esperábamos que Thierry y Ott fueran capaces de sumar algunos puntos, pero desgraciadamente no ha sido sencillo. Como equipo, estamos atravesando un mal momento, pero estoy seguro de que las cosas cambiarán. Trabajaremos juntos para superar esta situación y volveremos más fuertes", resumió el de Puente San Miguel su aventura africana.

La victoria de Sébastien Ogier y el doblete de Toyota abren distancia en ambas clasificaciones generales del campeonato a mitad de temporada.

Las fotos de Sordo y Rozada en el Rally Safari de Kenia 2021

