WRC Portugal: Un podio muy especial para Dani Sordo

Matosinhos (Portugal).- Dani Sordo hacía en el Rally de Portugal su tercera aparición en la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Rallyes tras dos resultados discretos, quinto en Montecarlo y séptimo en México.

Su posición en el mundial le otorgaba cierta ventaja por el puesto de salida del viernes y Dani se lanzó a por todas desde los primeros compases de la carrera, manteniéndose siempre en posiciones de podio.

Al final, es un segundo puesto que pone en valor el gran rally del piloto cántabro, un podio, el 55º de su carrera, que tiene un significado especial para él.

"Sí, es un podio especial. Lo primero porque no sé si será mi último [Rally de] Portugal, probablemente lo sea e irte de aquí con la sensación de ver que has estado bien, has sido competitivo, ver a los aficionados y a toda la gente es muy bonito" destacó el piloto de Hyundai Motorsport.

"Mi familia y mis amigos están aquí siempre y quieres hacerlo bien por ti mismo, pero también por la gente, que esté orgullosa de ti, y sentí eso ayer, que recibí muchos mensajes de apoyo y eso es lo más bonito del día, es muy gratificante".

Una de las claves de este rally ha sido, precisamente, que Dani se ha encontrado a gusto durante todos los tramos y se ha mantenido enchufado: "Realmente el secreto es correr, pero sí, el estar a tope desde el principio es clave, tener confianza y también el sábado, que no nos fue del todo bien por la mañana y no me vine abajo".

"Creo que hemos hecho un buen rally, Kalle [Rovanpera] está en otra liga y se le ve cómo conduce, lo que hace aquí que yo creo que hasta se aburre, igual hasta un día cuelga los bártulos y se va" explicó.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Además también es un podio especial que Dani Sordo quiso dedicar a la memoria de su amigo y compañero Craig Breen, fallecido en un accidente cuando entrenaba hace apenas un mes. "Hice un casco especial para este rally" contó Sordo, "es mitad el suyo y mitad el mío, para que viniese con nosotros en el coche y creo que eso me ha dado suerte también".

El piloto español explicó de donde le surgió la idea de este bonito homenaje: "Le prometí a su madre en el funeral que lo iba a hacer, porque estuve con ella en la habitación de Craig y vi allí su casco y le dije ‘voy a hacer un casco mitad de él y mitad el mío’, y a ella le encantó la idea. Luego le prometí que se lo mandaría, pero creo que voy a hacer una réplica porque yo me lo quiero quedar también, porque quiero que lo tengan, me trataron muy bien, yo hablaba mucho con él y sé que en casa hablaba mucho de mí, éramos rivales pero éramos amigos".

La siguiente cita del mundial para Dani Sordo será el Rally de Italia, en Cerdeña, a principios de junio, un rally que trae muy buenos recuerdos para el español y donde ha conseguido 2 de sus tres victorias en el mundial.

"Cerdeña no será fácil, pero ahí estaremos. Es un rally bonito, que me gusta e intentaremos hacer un buen resultado" concluyó.

