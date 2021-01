Sordo: "Cuando sientes el coche, puedes apretar"

Gap (Francia).- Dani Sordo tuvo una primera jornada muy lejos de lo que se esperaba de él. Problemas en el diferencial y falta de confianza con el coche y el terreno hicieron que el cántabro estuviera lejos del rendimiento que vimos en el final de la temporada 2020.

En el segundo día, una elección de neumáticos en el bucle de la mañana que a la postre se mostró como equivocada –con tres slicks y tres ruedas de clavos– le hizo seguir perdiendo tiempo y confianza, hasta que por la tarde las cosas volvieron a cierta normalidad y el cántabro pudo comenzar a pilotar con más confianza y, por tanto, velocidad.

“No puedo sacar nada positivo de la mañana, ha ido bastante mal" confesó el piloto de Hyundai Motorsport. "No tengo nada de confianza con el coche, con las condiciones que hay en la carretera, súper deslizantes y de muchos cambios de agarre, que siempre se me han dado mal. Pero bueno, este rally está siendo todavía peor. Hacía mucho que no me tocaba un rally así y éste quiere ser así".

El español parecía un tanto desmotivado por cómo se estaba desarrollando la carrera en la mañana del viernes, aunque también parecía tener claro la raíz de sus problemas

"Intentaremos seguir adelante", dijo. "Buscar un poco el ritmo e intentar atacar en algún sitio porque, bueno, la verdad es que perdemos mucho tiempo. Cada vez es más duro cuando llegas a final de tramo y ves los palos. Ahora llevábamos una rueda mal y el coche se iba muchísimo de atrás. He intentado dar lo mejor de mí pero no era fácil”.

Por la tarde las cosas cambiaron para el de Puente San Miguel y con neumáticos de nieve sin clavos, los tiempos comenzaron a salir.

"En este último tramo había que cortar mucho, había barro, pero con los neumáticos que tenía me sentí un poco más cómodo y la adherencia era constante", explicó. "Sí, había un poco de aquaplaning, pero podía ser más regular con el coche, entendí mejor el agarre que tenía la pista y tuve más confianza".

Un tipo de condiciones en las que Sordo se desenvolvió con mucha destreza en el Rally de Monza que puso fin a la temporada 2020, donde finalizó en el podio.

"Las condiciones en Monza eran similares a las que vimos en este último tramo, llovía pero íbamos con este mismo tipo de ruedas que se pueden gestionar muy bien y sentir el agarre mucho mejor que con los slicks. Es por lo que fui bien allí, tenía un buen feeling con el coche, igual que ahora, cuando puedes sentir el coche, puedes apretar", dijo para terminar.

