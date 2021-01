Sordo: "En mi posición, lo importante era no cometer un error"

Montecarlo (Mónaco).- El piloto español de Hyundai Motorsport, Dani Sordo, terminó en quinta posición la 110ª edición del Rally de Montecarlo, con una actuación de la que el cántabro no se siente muy satisfecho.

"No puedo considerar que este haya sido un Montecarlo que hayamos hecho muy bien, pero dentro de lo malo, hemos terminado. Ya vimos el primer día que estábamos un poco lejos, luego hemos estado en algunos tramos bien, en otros hemos estado, ya digo, muy lejos, y lo único que podíamos hacer era terminar para conseguir los puntos del mundial de marcas cuando Tanak ya no estaba", explicó.

La primera jornada, con un problema mecánico, lastró sus expectativas y luego ya la diferencia era muy grande como para pensar en una posible remontada.

"El primer día se rompió el diferencial y perdimos mucho tiempo en una jornada en la que teníamos que haber estado más o menos bien" comentó, "luego el segundo día hicimos una primera monta de neumáticos bastante mala, la segunda fue mejor y estuvimos delante, pero después cuando abandonó Tanak nos dieron órdenes de terminar con el coche bien".

Y terminar con el coche bien significaba no arriesgar en absoluto cuando la ganancia era mucho menor que la posible pérdida: "A los primeros no les íbamos a coger porque iban mucho más rápido, al único que teníamos a tiro era Rovanpera pero no nos bloqueaba los puntos de marcas [al ser el tercer coche] y yo no hago el mundial de pilotos, así que estábamos en una posición que lo importante era no cometer un error".

Dani no se encontró cómodo en casi ningún momento del rally, ya fuera por unas circunstancias u otras, y esta falta de confianza fue la que le hizo perder la regularidad necesaria para sacar un buen resultado del Monte.

"El problema es que cuando las condiciones son tan cambiantes yo nunca he estado muy cómodo", admitió con total sinceridad, "ha habido tramos que hemos estado mejor, con los neumáticos un poco mejor, pero bueno, ese es un tema que afecta a todos y para ganar hay que hacerlo bien en todos los tramos".

"He hecho algunos rallys buenos aquí pero algunos han sido por regularidad, otros que han estado un poco más fáciles, este ha sido de los más difíciles… ha habido sitios en los que hemos perdido mucho, otros que hemos estado ahí, pero el resultado es el que es".

Y, precisamente, el resultado es que Toyota ha conseguido un importante doblete y en muchos momentos ha estado cerca de bloquear totalmente las posiciones de podio.

"Hay muchas carreras y esta es sólo la primera", dijo Sordo restando un poco la importancia del resultado de sus rivales. "Igual el siguiente rally pueden estar delante también, pero es el principio de la temporada. No hay que dejarles marchar y seguir ahí, tenemos dos coches detrás cubriendo y eso también es importante".

Montecarlo ha sido el último rally en el que Dani Sordo ha compartido habitáculo con Carlos del Barrio, tras muchos años compartiendo carreras: "Han sido muchos años juntos y es emotivo, pero la vida da muchas vueltas y esto ya lo hemos vivido otras veces. Borja puede hacer también un buen trabajo, de momento estoy contento con lo que hemos hecho juntos, él tiene muchas ganas".

Dani no tiene claro todavía cuál será su siguiente rally, aunque ante la pregunta de cuál preferiría disputar, lo tuvo bastante claro: "A mí me gustaría correr en Portugal", dijo el cántabro para finalizar.

Las fotos de Dani Sordo en el Rally de Montecarlo 2020

