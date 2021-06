Sordo explica su accidente en el Rally Safari de Kenia

El regreso del Rally Safari de Kenia al Mundial de Rallies ha sido un auténtico drama en su primera jornada completa. Solo seis de los 11 pilotos inscritos en la categoría WRC han logrado completar los seis tramos del viernes, aunque no sin problemas.

Dani Sordo y Borja Rozada sufrieron un duro revés a sus aspiraciones de luchar por todo ya en el segundo tramo del bucle matinal. Los españoles marchaban sextos de la general, tras los problemas del jueves con el polvo en la superespecial, a 14,3 de sus compañeros Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe.

En el segundo tramo del día, Kedong, de 32,68 km –el más largo del rally–, y cuando venían para ser cuartos del scratch, los españoles pasaron por encima de una piedra a cuatro kilómetros de meta a gran velocidad. Esta les rompió uno de los brazos traseros de la dirección del Hyundai i20 Coupé WRC y les hizo perder el control, acabando entre unos arbustos al lateral del complicado camino.

"Había disfrutado mucho de la experiencia del Rally Safari de Kenia en las primeras especiales, así que fue decepcionante tener que abandonar. Cuando se mira el vídeo se puede ver que golpeamos una piedra en medio de la carretera que rompió el brazo de la suspensión del coche", relata el cántabro su odisea.

"Después, la dirección se bloqueó y el coche empezó a derrapar, y nos fuimos a los arbustos. No pudimos hacer nada, y tuvimos suerte de no dar vueltas de campana porque, de lo contrario, no habríamos podido continuar en el rally".

"Ha sido un tramo increíble para conducir, realmente rápido, y no estaba forzando demasiado. Nuestro objetivo es volver mañana para luchar por los puntos y terminar este increíble rally".

Así, Sordo y Rozada se reengancharán en la modalidad Rally 2 para tratar de pescar los máximos puntos posibles para Hyundai en el campeonato de Constructores.

Por su parte, Andrea Adamo, jefe de Hyundai Motorsport, añadió: "Realmente ha sido un día de supervivencia, y parece que será aún más duro en las próximas dos jornadas. Hemos visto algunos problemas y pinchazos, pero viendo estas especiales creo que era de esperar. No podemos lamentar estas situaciones porque forman parte del desafío del Rally Safari".

"Thierry y Martijn han tenido un buen día y han mantenido la calma ante la dificultad. El rally es todavía muy, muy largo y esperamos más sorpresas, así que tenemos que ver cómo podemos sobrevivir a lo que aún está por venir".

Las fotos de Dani Sordo en el Rally Safari de Kenia 2021

