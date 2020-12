Las combinaciones para decidir al campeón del WRC 2020

Este fin de semana, la atención del mundo de los rallies estará puesta en el Autódromo de Monza, sede del último rally de la temporada 2020 del Mundial: el Rally de Monza.

Allí llegan Elfyn Evans, Sébastien Ogier, Thierry Neuville y Ott Tanak con opciones matemáticas de proclamarse campeones, pero en la realidad, son los dos primeros los que más posibilidades atesoran.

Evans y su copiloto, Scott Martin, llegan con 14 puntos de ventaja sobre sus compañeros en Toyota, Sébastien Ogier y Julien Ingrassia.

Diez puntos más atrás, a 24, están Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul (Hyundai Motorsport) y Ott Tanak y Martin Jarveoja están a 28 del galés.

En juego hay 30 puntos (25 para el ganador del rally y 5 para el que mejor tiempo marque en la Power Stage final). Así, a Evans le vale con sumar 17 puntos para proclamarse automáticamente campeón.

Es decir, un segundo puesto o un cuarto y el mejor tiempo de la Power Stage, le coronarían por primera vez como el mejor del WRC, independientemente de lo que hiciera el resto.

En cambio, si por cualquier circunstancia no puntuase, Ogier tendría que ser tercero como mínimo, o cuarto y al menos tercero en la Power Stage.

Hay que tener en cuenta que Evans es el único que ha ganado al menos dos rallies este año, por lo que se impondría en caso de empate.

Mucho más complicado lo tiene Neuville. Para lograr su primer título –después de sus cinco subcampeonatos desde 2013– tiene que esperar el abandono de Evans (o que este solo sumara cinco puntos o menos, es decir 8º y no pasar del 5º puesto en la Power Stage), ganar el rally y sumar 10 puntos más que Ogier (es decir, que el francés sea 2º, pero no pase del 4º puesto en la Power Stage, o que sea 3º o peor y no gane la Power Stage).

Y por último, Tanak, el vigente campeón del mundo, necesita ganar el rally y la Power Stage, además de cruzar los dedos para que Evans sea 10º o peor o que no pase del 5º puesto en la Power Stage, y que Ogier sea cuarto o peor y no gane la Power Stage. Un casi imposible para el estonio de 33 años.

En cuanto al campeonato de Constructores, las dos únicas marcas que aún tienen opciones son Hyundai y Toyota.

Los surcoreanos cuentan con siete puntos de ventaja antes de Monza sobre los japoneses. Hyundai revalidaría su título de 2019 si logra mantener a raya a los Toyota.

Pero el equipo dirigido por Tommi Makinen quiere volver a saborear la gloria que alcanzó en 2018 y completar un doblete histórico para ellos.

¿Se meterá el Rally de Monza en esta lista histórica?

Pasa las fotos para descubrir los 20 rallies más lentos de la historia del Mundial (y pulsa en ellas para verlas en grande)

20. Rally de Suecia 1973: 70,90 km/h 1 / 20 Foto de: LAT Images Stig Blomqvist, Arne Hertz, Saab 96 V4 19. Rally de Portugal 1974: 70,52 km/h 2 / 20 Foto de: LAT Images Raffaele Pinto, Fiat 124 Abarth Spider En la imagen: Timo Makinen 18. Rally de Montecarlo 1979: 69,89 km/h 3 / 20 Foto de: LAT Images Bernard Darniche, Alain Mahe, Lancia Stratos 17. Rally de Portugal 1973: 69,68 km/h 4 / 20 Foto de: LAT Images Jean-Luc Therier, Jacques Jaubert, Renault-Alpine A110 180 (en la foto: Bernard Darniche con el A110 en el Marruecos de aquel año) 16. Rally Acrópolis 1979: 69,44 km/h 5 / 20 Foto de: LAT Images Bjorn Waldegard, Hans Thorszelius, Ford Escort RS (en Montecarlo de aquel año) 15. Rally Acrópolis 1973: 69,06 km/h 6 / 20 Foto de: Uncredited Jean-Luc Therier, Jacques Jaubert, Renault-Alpine A110 180 (en la foto: Jean-Claude Andruet con el A110 en el Montecarlo de aquel año) 14. Rally de Chipre 2009: 68,57 km/h 7 / 20 Foto de: Citroën Communication Sebastien Loeb, Daniel Elena, Citroen C4 WRC 13. Rally de Chipre 2006: 68,18 km/h 8 / 20 Foto de: XPB Images Sébastien Loeb, Daniel Elena, Citroen Xsara WRC 12. Rally de Montecarlo 1978: 67,62 km/h 9 / 20 Foto de: LAT Images Jean-Pierre Nicolas, Vincent Laverne, Porsche 911 Carrera RS 11. Rally de Chipre 2002: 67,54 km/h 10 / 20 Foto de: Team Peugeot Marcus Gronholm, Timo Rautiainen, Peugeot 206WRC (2001) 10. Rally de Córcega 1980: 66,81 km/h 11 / 20 Foto de: LAT Images Jean-Luc Therier, Michel Vial Porsche 911 (en la foto, Hannu Mikola en el Montecarlo de ese año) 9. Rally de Chipre 2001: 66,60 km/h 12 / 20 Foto de: Ford Motor Company Collin McRae, Nicky Grist, Ford Focus RS WRC 01 8. Rally de Chipre 2003: 66,18 km/h 13 / 20 Foto de: WRC McKlein Petter Solberg, Philip Mills, Subaru Impreza WRC2003 7. Rally de Chipre 2004: 65,60 km/h 14 / 20 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb, Daniel Elena, Citroen Xsara WRC 6. Rally de Chipre 2005: 64,80 km/h 15 / 20 Foto de: Citroën Communication Sébastien Loeb, Daniel Elena, Citroen Xsara WRC 5. Rally de Chipre 2000: 64,11 km/h 16 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Carlos Sainz, Luis Moya, Ford Focus WRC 00 4. Rally Acrópolis 1975: 62,08 km/h 17 / 20 Foto de: LAT Images Walter Rohrl, Jochen Berger, Opel Ascona 3. Rally de Suecia 1977: 58,72 km/h 18 / 20 Foto de: LAT Images Stig Blomqvist, Hans Sylvan, Saab 99EMS 2. Rally San Remo 1974: 45,16 km/h 19 / 20 Foto de: LAT Images Sandro Munari, Mauro Mannucci, Lancia Stratos HF 1. Rally San Remo 1973: 44,15 km/h 20 / 20 Foto de: LAT Images Jean-Luc Therier, Jacques Jaubert, Renault-Alpine A110 1800 (en la foto, Ove Andersson en el Montecarlo de 1971)

Y estos son los rallies más rápidos de la historia del WRC: