WRC Finlandia: Rovanpera encabeza un triplete de Toyota tras el viernes

Kalle Rovanperä logró sobreponerse a las difíciles condiciones de lluvia para liderar un triplete de Toyota en el Rally de Finlandia, en el que el piloto local ha comenzado con fuerza su intento de conseguir su primera victoria en casa en el Mundial de Rallyes. El vigente campeón del mundo aventajó a su rival por el título y compañero de equipo, Elfyn Evans, por 8.3 segundos tras nueve tramos.

El ocho veces campeón, Sébastien Ogier fue tercero [+9.5 segundos] mientras que el líder del campeonato, Thierry Neuville, fue el único Hyundai que resistió, en cuarta posición [+26.2]. Adrien Fourmaux de M-Sport [+48.6], el debutante de Toyota Sami Pajari [+1:28.9] y Gregoire Munster, de M-Sport, completaron los siete primeros [+1:49.4].

Siete coches de la categoría reina, Rally1, completaron la jornada después de que los dos Hyundai de Ott Tanak y Esapekka Lappi se retiraran junto a Takamoto Katsuta, de Toyota, que dañó su suspensión trasera derecha tras chocar contra un árbol en la SS5 de la mañana.

El difícil comienzo de Hyundai Motorsport en el rally se agravó el viernes por la tarde, momentos después de que el equipo confirmara que Tänak se había retirado por completo de la prueba tras un accidente a alta velocidad en la SS3. El estonio y su copiloto, Martin Jarveoja, estaban "bien" según el equipo, pero este último pasará la noche en el hospital por precaución.

Lappi, que lideró a Hyundai en ausencia de Tänak, en cuarta posición, se vio sorprendido por una sección de profundas roderas en la SS6 [Laukaa 17,96 kilómetros], que hizo rebotar su i20 N contra un árbol arrancando la rueda trasera derecha del vehículo.

"Las roderas eran realmente profundas, pero no esperaba salir rebotado, no pensé que fuera posible. Llegué a ese lugar mucho más lento que en la primera pasada. Salí disparado de las roderas y luego no pude hacer nada, porque estaba muy cerca de los árboles", dijo Lappi, que confiaba en reincorporarse al rally el sábado.

A pesar de las complicadas carreteras, mojadas y llenas de baches, Rovanpera fue capaz de dominar las duras condiciones para ganar la etapa bajo la llovizna y ampliar su ventaja en la general a 4.7 segundos. Sin embargo, el rival más cercano del finlandés en la etapa fue el novato Pajari, ahora capaz de mostrar su ritmo en un GR Yaris totalmente reparado tras sus problemas en el segundo tramo.

"Después del bucle de la mañana, es [como] otro día. Las condiciones son ahora mucho más estables, pero he hecho una prueba muy limpia. Fue muy agradable conducir", dijo Pajari, que ascendió a la sexta posición de la general por detrás de Neuville y de un Fourmaux en franca mejoría tras el abandono de Lappi.

Rovanperä, ahora mucho más contento con el equilibrio de su GR Yaris, impresionó sobre la resbaladiza grava mojada para adjudicarse la SS7 [Saarikas 15,93 km]. El finlandés superó a Evans por 3.1 segundos y aumentó su ventaja sobre el galés a 7.8, con Ogier tercero a 12.

"Es realmente difícil, sin la lluvia se está haciendo un poco más fácil en algunos lugares, pero es un gran lío [en la carretera] para nosotros también. No voy a correr riesgos en estas condiciones", dijo el campeón del mundo de 2023.

Podría decirse que Neuville fue el que mejor se encontró en las condiciones de de la carretera, y aunque el belga heredó la cuarta plaza, su mente no estaba puesta en la lucha por el podio: "No estamos pensando en él, sino en sobrevivir y vigilar a Elfyn".

Sin embargo, Neuville dejó entrever su potencial al marcar el mejor tiempo en la octava etapa [Myhinpaa, 15,51 km], en la que había mucha agua estancada. El belga se enfrentó a lo mejor del asfalto, que fue empeorando progresivamente, para parar el crono 1,3 segundos más rápido que Ogier. "No tienes opción, simplemente vas a por tu trazada y rezas por lo mejor. El compromiso tiene que ser del 100%. Dos años perdiéndome [el Rally de Finlandia] lo hace más difícil", dijo el francés.

Evans consiguió recortar 1.3 segundos a Rovanpera para reducir la diferencia con el líder del rally a 6.5, con sólo 9.7 entre los tres primeros. Rovnapera respondió en la novena etapa [Ruuhimaki, 7,76 km], la primera en seco del día. El finlandés fue 1.8 segundos más rápido que Evans, para aumentar la ventaja a 8,3 a falta de un tramo.

Pero fue el debutante Pajari quien acaparó los titulares al registrar su primer 'scratch' en el WRC en tan sólo su novena prueba en la máxima categoría. El piloto de Toyota, tras sufrir por la mañana, se llevó la victoria por medio segundo sobre Ogier.

Seis tramos esperan a las tripulaciones el sábado, incluido el regreso de la famosa prueba de Ouninpohja.