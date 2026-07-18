WRC Estonia: Pajari sigue líder pero Solberg le presiona
Sami Pajari sigue siendo líder con solidez en el Rally de Estonia del WRC tras el bucle del sábado por la mañana, pero Oliver Solberg quiere plantarle cara.
Las rápidas carreteras del Rally de Estonia no favorecen grandes diferencias, pero Sami Pajari construyó para sí mismo una ventaja cómoda al ganar todos los tramos cronometrados del viernes. Oliver Solberg puso fin a su racha este sábado, y le recortó algo de tiempo.
Pajari retomó su ritmo del viernes en la SS8 (Peipsiääre, 24,35 kilómetros), uno de los tramos más largos del rally, con secciones rápidas en los bosques. El finlandés aventajó a Solberg en 1.6 segundos y a Adrien Fourmaux en 7,8. Los demás pilotos perdieron más de diez segundos con él.
En la general, Pajari tenía 16.3 segundos de ventaja sobre Solberg, 24.3 sobre Fourmaux, 35.7 sobre Thierry Neuville y 46.0 sobre Sébastien Ogier. Martins Sesks seguía sexto, a más de un minuto, sabiendo que una penalización de 20 segundos del viernes le impedía superar a Ogier.
El primer perseguidor del letón era Elfyn Evans, a 2.1 segundos. Tras un viernes difícil al tener que abrir pista, el líder del campeonato ganó dos posiciones desde el inicio de la jornada, al adelantar a Esapekka Lappi y aprovechar un problema de escape de Josh McErlean, que perdió diez minutos y acabó abandonando un tramo más tarde. El Top 10 lo completaban Lappi, Jon Armstrong y el local Robert Virves, líder en WRC2.
Pajari continuó su racha de mejores tiempos en la SS9 (Mustvee, 10,67 km), que atravesaba de nuevo zonas boscosas. Aventajó a Solberg y Fourmaux. Sesks perdió algo de tiempo por un pinchazo en el neumático delantero derecho, lo que permitió a Evans arrebatarle la sexta plaza de la clasificación general, por 5.8 segundos.
Oliver Solberg
Foto de: Toyota Racing
La SS10 (Peipsiääre, 24,35 km) marcaba la segunda pasada por el tramo que había abierto la jornada y fue escenario de un acontecimiento: ¡Pajari no fue el más rápido! Solberg firmó el mejor crono y le recuperó 3.3 segundos a su compañero de Toyota, para reducir la diferencia a 14.3 en la tabla del rally.
No hubo ningún cambio de posición que destacar, pero Neuville recuperó 4.1 segundos a Fourmaux, que causó algunos daños en el parachoques delantero de su coche al golpear un anti-cut. Neuville se acercó a 8.7 segundos de la tercera plaza ocupada por el francés.
Solberg volvió a ser el más rápido en la SS11 (Mustvee, 10,67 km), dos pequeñas décimas por delante de Pajari, lo que le permitió ponerse a 14.1 en la general. Neuville volvió a recuperar tiempo a Fourmaux, ralentizado por un pinchazo en los últimos cinco kilómetros.
El belga se acercó a 5.6 segundos, mientras que el galo estaba ahora a 39 del líder. La desventaja de Ogier superó el minuto por primera vez en el rally. Por detrás de ellos, Evans siguió ampliando la diferencia con Sesks.
|Scratchs DEL SÁBADO POR LA MAÑANA EN ESTONIA
|SS8
|24,35 km
|Peipsiääre 1
|S. Pajari
|SS9
|10,67 km
|Mustvee 1
|S. Pajari
|SS10
|24,35 km
|Peipsiääre 2
|O. Solberg
|SS11
|10,67 km
|Mustvee 2
|O. Solberg
Clasificación del Rally de Estonia del WRC 2026 tras el sábado por la mañana (SS11)
|Pos.
|Pilot0
|COCHE
|TIEMPO / DIF.
|1
|S. Pajari
|Toyota
|1h26:21.6
|2
|O. Solberg
|Toyota
|+14.1
|3
|A. Fourmaux
|Hyundai
|+39.0
|4
|T. Neuville
|Hyundai
|+44.6
|5
|S. Ogier
|Toyota
|+1:04.4
|6
|E. Evans
|Toyota
|+1:21.1
|7
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|+1:35.9
|8
|E. Lappi
|Hyundai
|+1:41.5
|9
|J. Armstrong
|Ford M-Sport
|+2:03.3
|10
|R. Virves
|Skoda (WRC2)
|
+4:58.5
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