WRC Kenia: Solberg sobrevive al pinchazo y lidera por un segundo ante Ogier

Gran líder del Safari Rally de Kenia al inicio de la jornada, Oliver Solberg vio cómo Sébastien Ogier se acercaba durante la mañana antes de perder mucho tiempo con un pinchazo, lo que permitió al francés volver a ponerse a su altura. Elfyn Evans también sigue en la lucha por la victoria frente a sus compañeros de Toyota en Kenia.

El bucle de la tarde consistía en volver a pasar por los tramos de la mañana en orden inverso, a excepción del primero, que en cualquier caso fue cancelado al inicio del día debido a las condiciones impracticables, antes de concluir el programa con una pasada por un tramo ya disputado el jueves.

Los pilotos se enfrentaron de nuevo a un terreno seco con numerosas piedras, alternando entre secciones reviradas y largas rectas, en la ES7 (Kedong 2 – 13,79 km). Ogier ganó el tramo con 1,0 segundos de ventaja sobre Sami Pajari y 1,6 sobre Adrien Fourmaux. Ogier, además, le endosó 10,3 segundos a Evans, que abría pista, y le arrebató la segunda posición de la general, situándose a 30,4 segundos de Solberg, que perdió 7,3 segundos respecto al nueve veces campeón del WRC en este tramo.

Takamoto Katsuta perdió la cuarta posición del rally en favor de Pajari después de ceder un minuto debido a pinchazos en las dos ruedas delanteras. Los daños se concentraron especialmente en el lado derecho, ya que el neumático arrancó una parte de la carrocería de su Toyota. Pajari ganó así una posición pese a una penalización de 20 segundos por haber fichado dos minutos tarde antes del tramo.

Thierry Neuville se mantenía sexto en la general, por delante de Fourmaux, Jon Armstrong y Esapekka Lappi.

Un pinchazo de Solberg relanza el rally

Oliver Solberg et Elliott Edmondson ont perdu du temps avec une crevaison. Photo de: Toyota Racing

La ES8 (Kengen Geothermal 2 – 13,16 km) presentaba sobre todo largas rectas, todavía sobre un suelo muy seco, ya que el sol estaba presente y la lluvia temida seguía sin aparecer. Un terreno aún muy duro para los neumáticos, y Solberg lo pagó con un pinchazo en la rueda trasera derecha, que incluso se deslaminó en la parte final del tramo. Fourmaux, por su parte, estuvo cerca de salirse de la pista, aunque solo perdió unos segundos.

Pajari marcó el mejor tiempo del tramo, 3,2 segundos por delante de Ogier, mientras que Solberg cedió 29,4 segundos debido a su pinchazo. Así se produjo un gran acercamiento en cabeza del rally: Solberg conservó el liderato por solo 1,0 segundo sobre Ogier, con Evans al acecho a 5,7.

Las condiciones fueron diferentes en la ES9 (Loldia 2 – 18,95 km), con carreteras más reviradas y menos secas. Las diferencias fueron mínimas, con el scratch para Ogier, apenas tres décimas por delante de Solberg y Fourmaux. En la general, Solberg mantuvo el liderato por solo 0,7 segundos sobre Ogier, mientras que Evans, penalizado por su posición de abrir pista, perdió algo de tiempo y se quedó a 12,0 segundos.

Katsuta perdió alrededor de una docena de segundos al equivocarse en una conexión, lo que le hizo perder dos posiciones más en la clasificación general. Neuville ascendió al quinto puesto, por delante de Fourmaux y el japonés.

Solberg y Ogier separados por un segundo

Foto de: Toyota Racing

El último tramo del día, la ES10 (Mzabibu 2 – 8,86 km), vio a Pajari marcar el mejor tiempo, 2,7 segundos por delante de Solberg, que aventajó a Ogier por 0,3 segundos y pudo así conservar el liderato de la prueba… por un solo segundo.

Evans volvió a perder alrededor de diez segundos y cayó a 20,5 segundos en la clasificación general. Aunque la lluvia respetó a los pilotos durante la tarde, se esperan fuertes chubascos por la noche que podrían dejar los tramos en condiciones muy complicadas el sábado y volver a relanzar completamente la prueba.

Pajari ocupa la cuarta posición, a más de un minuto del líder. Muy por detrás del trío de cabeza y a cierta distancia de Pajari, la lucha por la quinta plaza está muy igualada. Neuville tiene solo 1,2 segundos de ventaja sobre Fourmaux y 7,2 sobre Katsuta, uno de los grandes perjudicados del día. No obstante, mantiene una ventaja considerable sobre Esapekka Lappi.

El piloto de Hyundai perdió unos veinte segundos en un incidente típico de este rally en la ES9: tuvo que esquivar varias jirafas y reducir la velocidad antes de tocar un árbol al final del tramo. En la ES10, una alerta por temperatura de aceite demasiado elevada le obligó de nuevo a levantar el pie.

La tarde fue complicada para M-Sport Ford. Jon Armstrong sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda en la ES8, lo que primero le hizo perder la octava posición de la general en favor de Lappi, y en el tramo siguiente tuvo que detenerse durante unos veinte minutos para reparar la suspensión trasera derecha de su Fiesta.

Joshua McErlean también sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda en la ES7 y posteriormente abandonó debido a una fuga de aceite en su caja de cambios.

Scratchs del viernes por la tarde ES7 13,79 km Kedong 2 S. Ogier ES8 13,16 km Kengen Geothermal 2 S. Pajari ES9 18,95 km Loldia 2 S. Ogier ES10 8,86 km Mzabibu 2 S. Pajari

Safari Rally – Clasificación tras la ES10

Pos. Piloto equipo tiempo / gap 1 O. Solberg Toyota 58:30.3 2 S. Ogier Toyota +1.0 3 E. Evans Toyota +20.5 4 S. Pajari Toyota +1:10.5 5 T. Neuville Hyundai +1:46.1 6 A. Fourmaux Hyundai +1:47.3 7 T. Katsuta Toyota +1:53.3 8 E. Lappi Hyundai +2:53.2 - J. Armstrong Ford M-Sport +27:35.8