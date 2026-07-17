WRC Estonia: Pajari arrasa de inicio y abre hueco sobre Solberg y Fourmaux

Sami Pajari comenzó el Rally de Estonia de la mejor manera posible al imponerse en los tres primeros tramos del programa y construir ya una pequeña ventaja al frente de la clasificación. Oliver Solberg y Adrien Fourmaux fueron quienes más cerca estuvieron de plantar cara al finlandés.

El TC1 (Raanitsa, 21,45 km) ofreció el escenario habitual de esta prueba, con largas secciones de alta velocidad a través de los bosques. Toyota había dominado claramente el shakedown y Pajari confirmó el potencial del fabricante japonés al marcar el mejor tiempo, aunque los pilotos de Hyundai, favorecidos por sus posiciones más retrasadas en el orden de salida, lograron mantenerse en la pelea.

Adrien Fourmaux fue segundo a 2,4 segundos, por delante de Oliver Solberg, vencedor el año pasado en su debut con Toyota, mientras que Sébastien Ogier y Thierry Neuville completaron un top 5 separado por apenas 4,1 segundos.

Elfyn Evans y Takamoto Katsuta pagaron claramente el hecho de abrir pista, al ceder respectivamente 10,0 y 10,4 segundos respecto a Pajari por tener que limpiar el trazado. Esapekka Lappi, que regresaba por primera vez desde el Rally de Kenia, fue octavo por delante de Josh McErlean.

Martins Sesks ocupó la novena posición al volante de un Ford que había sido reparado tras perder la rueda delantera izquierda después de un impacto durante el shakedown. El letón recibió una penalización de 20 segundos por llegar dos minutos tarde tras completar las reparaciones. Por su parte, Jon Armstrong cedió alrededor de medio minuto respecto a los líderes tras sufrir un pinchazo en la rueda delantera izquierda al aterrizar de un gran salto.

En el TC2 (Karaski, 11,97 km), los pilotos volvieron a enfrentarse a pistas muy rápidas, aunque con un trazado más revirado. Pajari volvió a ser el más rápido, con 0,3 segundos de ventaja sobre Solberg y 1,7 sobre Sesks y Fourmaux, que estuvo cerca de salirse tras el aterrizaje de un salto. Neuville marcó el quinto mejor tiempo, también después de un susto al dañar ligeramente la parte delantera derecha de su Hyundai tras golpear una bala de paja, por delante de Ogier. Katsuta perdió 5,2 segundos y Evans otros 6,9.

En la clasificación general, Pajari seguía lógicamente al frente con 2,9 segundos de margen sobre Solberg, 4,1 respecto a Fourmaux, 6,9 sobre Neuville y 8,1 frente a Ogier. Katsuta era sexto, a 15,6 segundos, por delante de McErlean, Evans y Lappi.

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Los pilotos volvieron a encontrarse con largas rectas de alta velocidad en el TC3 (Kanepi, 17,43 km) y Pajari firmó de nuevo el mejor registro, esta vez con 0,8 segundos de ventaja sobre Fourmaux y 1,2 sobre Solberg, que aun así se quejó de no tener buenas sensaciones durante todo el primer bucle. Sesks fue cuarto, a 1,9 segundos.

Al término de la primera sección del viernes, Pajari cerró el bucle con 4,1 segundos de ventaja sobre Solberg y 4,9 sobre Fourmaux. Neuville conservó la cuarta posición por delante de Ogier. McErlean ascendió hasta la sexta plaza, superando a Katsuta, mientras que Evans cayó hasta la novena posición, por detrás de Lappi. Sesks era décimo, aunque sin la penalización de 20 segundos habría ocupado la tercera posición.

MEJORES TIEMPOS DEL VIERNES TC1 21,45 km Raanitsa 1 S. Pajari TC2 11,97 km Karaski 1 S. Pajari TC3 17,43 km Kanepi 1 S. Pajari

Rally de Estonia – Clasificación tras el TC3

Pos. PILOTO EQUIPO TIEMPO/DISTANCIA 1 S. Pajari Toyota 24:26.8 2 O. Solberg Toyota +4.1 3 A. Fourmaux Hyundai +4.9 4 T. Neuville Hyundai +11.1 5 S. Ogier Toyota +14.6 6 J. McErlean Ford M-Sport +23.0 7 T. Katsuta Toyota +24.1 8 E. Lappi Hyundai +26.7 9 E. Evans Toyota +27.5 10 M. Sesks Ford M-Sport +28.8