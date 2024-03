WRC Kenia: Rovanpera controla y Neuville sufre cada vez más

El vigente campeón del mundo fue uno de los pocos que evitó los pinchazos o los problemas mecánicos para completar las seis etapas del día con una ventaja de más de dos minutos sobre su compañero de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta, con Adrien Fourmaux en la tercera plaza, a más de tres minutos. Estos pilotos sumarán 18, 15 y 13 puntos en el campeonato respectivamente debido al nuevo sistema de puntuación para 2024, aunque deberán terminar el rally el domingo.

Elfyn Evans comenzó la jornada en segunda posición, pero cayó a la quinta tras sufrir dos pinchazos a lo largo de la mañana. El galés escaló hasta la cuarta plaza cuando un problema en el sistema de combustible frenó a su rival por el título, Thierry Neuville, lo que hizo caer al quinto lugar, pero el piloto de fábrica de los japoneses pudo ser cuarta [+5:35,6s] para embolsarse diez puntos provisionales, a pesar de sufrir otros dos pinchazos.

El belga mantuvo su coche en quinto puesto [+11:48,6s] para sumar ocho puntos, mientras que el mejor de los WRC2, Gus Greensmith, fue sexto en la general [15:02,0s].

Las previsiones de lluvia para la tarde obligaron a Hyundai a montar su snorkel por primera vez en el fin de semana, con lo que se unieron a Toyota y M-Sport, que usaron sus tomas especiales durante toda la cita. No tuvieron que esforzarse demasiado en la primera etapa del bucle [Soysambu, 29,32 km], que estaba muy seca, pero llena del peligroso fesh-fesh.

Sin embargo, el polvo fue un problema para Ott Tanak, que se reincorporó al rally el sábado tras sufrir un accidente en la sexta etapa del viernes. Una ventanilla lateral rota hizo que las condiciones en el habitáculo fueran especialmente difíciles, ya que el polvo se colaba en el interior, y el estonio reveló que también sufría otro contratiempo que debía investigar.

Su compañero de equipo, Esapekka Lappi, fue el quinto más rápido en la etapa, pero la mala suerte de Hyundai en el Rally Safari continuó cuando Thierry Neuville redujo la marcha. El belga parecía estar sufriendo debido a un problema en el sistema de combustible, que le hizo detenerse dos veces en la especial, y finalmente activó el modo eléctrico para llegar a la meta, cayendo así más de dos minutos.y medio: "No tengo absolutamente nada que decir".

Después de trabajar en el coche, pudo arrancar el motor y dirigirse a la siguiente etapa, mientras que Takamoto Katsuta superó a su compañero, Elfyn Evans por dos segundos y ganó la especial, heredando así el segundo puesto de la general tras los problemas del belga. Kalle Rovanpera fue el tercero más veloz, pero el finlandés amplió su ventaja en el liderato a más de dos minutos.

Del mismo modo, Adrien Fourmaux, subió al podio provisional, ya que el francés continuó con su tranquilo enfoque del rally. El problema de motor de Thierry Neuville continuó en la etapa 12 [Elmenteita, 15,08 km] a pesar de comenzar con toda la potencia, pero se detuvo antes de encontrar una manera de volver a arrancar el coche para llegar al final, aunque con poca potencia. A pesar de perder más de siete minutos, se mantuvo quinto en la general.

La especial se la adjudicó Elfyn Evans, que superó a Ott Tanak por un segundo, después de que este último solucionara el problema del polvo que le afectó antes. La primera victoria de etapa del galés hasta la fecha se debió a un pinchazo en la rueda delantera izquierda de su GR Yaris, mientras que Adrien Fourmaux continuó con su buena actuación e hizo el tercer mejor tiempo.

"Me siento bien. ¿Conoces la película de Ricky Bobby, Talladega Nights? Shake and bake baby", dijo un feliz francés.

El líder del rally, no volvió a tener problemas. El finlandés pudo adoptar un enfoque comedido dada su considerable ventaja sobre Takamoto Katsuta, y los fuertes chubascos que se esperaban no llegaron para la última prueba del día [Sleeping Warrior, 36,08 km], algo que no empañó el espectáculo.

La mala racha de Esappeka Lappi continuó tras golpear a dos pájaros que destrozaron el parabrisas de su i20 N: "[Tengo] Algunos cristales en los ojos. En una recta chocamos con un pájaro grande y después con otro. Dos sitios diferentes".

A su compañero de equipo, Thierry Neuville le fue un poco mejor con su i20 N, que perdió un minuto, pero mantuvo la quinta posición en la general. Sin embargo, su rival más cercano en el campeonato, Elfyn Evans, también perdió tiempo debido a un cuarto pinchazo, cuando su neumático trasero izquierdo cedió hacia el final de la prueba, lo que le costó casi dos minutos y medio.

No fue el único problema de neumáticos de la etapa, ya que Adrien Fourmaux, tercero, tuvo su primer contratiempo porque su neumático delantero izquierdo explotó, pero por suerte solo le hizo perder algo más de medio minuto: "Es nuestro primer problema desde el principio, así que estadísticamente está bien. Las trazadas me empujaban hacia fuera y había una roca, y en un momento dado, el neumático explotó".

Ott Tanak ganó la etapa por diez segundos con respecto a Takamoto Katsuta y Kalle Rovanpera, que sin motor híbrido fue tercero. Las tripulaciones afrontarán seis etapas más el domingo para concluir el Rally Safari de este año 2024.

