WRC Estonia: un intocable Rovanpera gana nueve etapas seguidas

El vigente campeón del mundo realizó una de sus mejores actuaciones de la temporada para convertir una ventaja de tres segundos a más de medio minuto sobre Thierry Neuville y su Hyundai. El belga perdió 6,5s por un pinchazo lento durante el bucle matinal, pero fue incapaz de igualar el ritmo del piloto de Toyota.

Esapekka Lappi llegará al domingo con un margen de 7,3s sobre Elfyn Evans tras una intensa batalla por la tercera posición, que fue yendo y viniendo a lo largo del día, mientras que Teemu Suninen terminó en una solitaria quinta posición (+1m41.5s) en su estreno en la categoría Rally1 por delante del M-Sport de Pierre-Louis Loubet (+2m25.5s), el Toyota de Takamoto Katsuta (+2m32.5s), y el héroe local Ott Tanak, que se recuperó hasta la octava posición (+5m55.2s) después de empezar el día en la 11ª posición.

Tras arrasar en las cuatro etapas de la mañana, el implacable ritmo de Rovanpera no dio muestras de disminuir cuando se reanudó la acción el sábado por la tarde. El de Toyota marcó su quinta victoria consecutiva en la Etapa 13 con un registro 3,6s más rápido que su rival más cercano, Neuville.

Eso fue un resultado que sorprendió al líder del rally: "Estaba seguro de que por primera vez hoy no era un buen tiempo. No estaba forzando mucho, seguro que la conducción era limpia, pero tenía la sensación de que me había dejado algo de tiempo".

Lappi fue solo dos décimas más lento que su compañero de equipo, pero el finlandés se quedó seis décimas por delante de Evans y se escapa en la lucha por la tercera plaza de la general. Al margen de la pelea por los puestos del podio, Tanak tuvo un problema en la cremallera de la dirección que, según él, se debió a un error cometido en el parque de asistencia, pero lo pudo rectificar en su Puma antes de la Etapa 14.

Rovanpera prolongó su racha de victorias de especial en Kanepi con otra actuación fascinante, mientras Neuville marcó un registro con el que sería capaz de ganar, pero el finlandés lo superó por más de tres segundos.

Lappi volvió a aventajar a Evans en 3,7s, y el galés continuó luchando por el tercer puesto de la general. Sin embargo, Loubet y Katsuta se vieron envueltos en una batalla por el quinto puesto de la, con el francés obligado a completar la etapa sin potencia híbrida, lo que ayudó al japonés a reducir la diferencia entre ambos a 6,7s.

Aunque cuando Katsuta llegó al final de la etapa, el pánico se apoderó de él cuando su GR Yaris pareció quedarse atascado en el modo de etapa, antes de que el coche perdiera completamente la potencia en el control horario. Por suerte, pudo volver a encender el vehículo después de que él y su copiloto Aaron Johnston lo sacaran de la zona de control.

El nipón volvió a la velocidad de crucero en la etapa 15 después de revelar que había sufrido un sinfín de problemas, incluido uno con el intercomunicador que llevó a Katsuta a cambiar el casco de seguridad con su copiloto, pero fue su compañero de equipo, el líder del rally, quien siguió acaparando los titulares en la segunda pasada por Elva.

Muy cómodo al volante, Rovanpera se anotó su novena victoria de la prueba para abrir una ventaja de 30,9s sobre Neuville, que aventajaba en diez segundos al tercer clasificado, Lappi. La batalla entre Evans y Lappi por el tercer puesto se decantó del lado del primero, ya que la diferencia se redujo a 2,7s, puesto que el galés fue capaz de sacarle un segundo al finlandés, que estaba disgustado con su esfuerzo después de haber "apretado como un demonio".

No obstante, en la siguiente especial, Lappi remontó y marcó un tiempo 2,9s más rápido que el de Evans, con lo que el margen volvió a ser de 5,6s. Rovanpera se colocó al frente de la tabla de tiempos y continuó con su exhibición magistral al sumar su octava victoria consecutiva sobre Neuville, que tuvo un roce con un terraplén.

El finlandés completó un día perfecto al adjudicarse la última superespecial en donde Lappi fue su rival más cercano. El domingo les esperan cuatro etapas más.

Resultados del Rally de Estonia 2023 del WRC después de la jornada del sábado

