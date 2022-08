WRC Finlandia: Tanak, más líder, y la lluvia ayuda a Rovanpera

Cargar el reproductor de audio

La ventaja que Ott Tanak tenía sobre Esapekka Lappi antes de empezar la etapa, de 3,8 segundos, aumentó hasta los 9,5 segundos al final de una lluviosa mañana de etapas de grava.

El clima húmedo jugó a favor de Kalle Rovanpera, que consiguió ganar dos de las cuatro etapas para superar a su compañero de equipo Elfyn Evans y situarse en la tercera posición de la general. Ahora se encuentra a solo 12,9 segundos de Tanak.

Evans también logró alzarse con una victoria de etapa y se mantiene en la pugna, a 17,9 segundos de distancia, y los cuatro primeros se han alejado del resto de los participantes.

Thierry Neuville, de Hyundai, aprovechó los errores de Takamoto Katsuta, de Toyota, y de Craig Breen, de M-Sport, para subir a la quinta posición, ya que el irlandés se retiró por segundo rally consecutivo tras sufrir daños en la 12ª etapa.

Evans fue el que mejor empezó el día, al ganar el 11º tramo, disputado en condiciones de mojado. El galés superó a Rovanpera por 0,7 segundos, pero el ritmo de este último en las complicadas circunstancias fue una señal de lo que quedaba por llegar.

El líder del rally, Tanak, también se adaptó bien a las inclemencias del tiempo y le sacó 2,8 segundos a Lappi, que tuvo problemas de agarre con su GR Yaris.

La lluvia se intensificó en la siguiente sección, lo que le vino bien a Rovanpera, ya que, este año, el finlandés ha demostrado ser el mejor de la clase cuando el terreno se vuelve resbaladizo. El finlandés consiguió su primera victoria de etapa en este rally, lo que le permitió adelantar a Evans y colocarse tercero en la general.

Al frente, Lappi perdió más tiempo respecto al líder Tanak al irse largo en un cruce, un error idéntico al que cometió su compañero de equipo en Toyota, Katsuta, cuando los puntos de frenado se volvieron difíciles de calcular.

Tanak continuó con su impresionante exhibición para dejar atrás a Rovanpera por solo 2,5 segundos, pero fue 1,8 segundos más rápido que Lappi, lo que fue crucial para permitir al estonio aumentar su ventaja al frente del rally.

La duodécima etapa resultó ser desastrosa para Breen, que se estrelló cuando ocupaba la quinta posición. El irlandés juzgó mal una elevación, lo que provocó que su Puma chocara contra un banco de hierba plagado de piedras, que arrancó la rueda trasera derecha de su coche y puso fin a su día de forma prematura.

Los compañeros de Breen en M-Sport, Adrien Fourmaux, Pierre-Louis Loubet, Gus Greensmith y Jari Huttunen, que fueron de los primeros en encontrarse con la fuerte lluvia, se sobrepusieron a un severo aquaplaning para llegar al final de la etapa.

No hubo tales problemas para Rovanpera, que ganó la siguiente prueba, la 13ª etapa, a pesar de declarar que este recorrido "no era una buena etapa para él, no le gustaba tanto y había algunos segundos que podría quitar".

Sin embargo, Rovanpera fue 1,7 segundos más rápido que Lappi, mientras que Evans cerró el top 3. Tanak fue el cuarto más veloz, después de sobrevivir a un pequeño incidente que le costó 1,6 segundos con Lappi.

Por detrás, el debutante en Rally1, Huttunen, sufrió un problema con la dirección asistida, después de que un imprevisto relacionado con la presión de combustible le privara del octavo puesto en la general el viernes.

Tanak recuperó su ventaja sobre Lappi y la amplió con la victoria en la última etapa del bucle de la mañana tras derrotar a Rovanpera por 1,3 segundos.

"Ha sido una buena etapa, sin momentos reales", dijo Tanak. "Tenía muy buen ritmo y era todo lo que podíamos hacer".

Sin embargo, Rovanpera tuvo suerte de llegar al final de la etapa, después de una salida que achacó a una nota equivocada.

"Lo hemos intentado, tenemos suerte de estar aquí", indicó Rovanpera. "Me equivoqué en una nota, una nota demasiado rápida, y nos salimos completamente de la carretera, pero así es el rally a veces, estamos aquí, así que todo está bien".

Había poco que separara a los cuatro primeros, pero Lappi fue el más lento del cuarteto, lo que hizo que la ventaja de Tanak aumentara a 9,5 segundos.

Los equipos completarán esta tarde una segunda pasada por las etapas de la mañana.

