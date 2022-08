Tänak se mantiene líder en Finlandia pese al ataque de Rovanperä

Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de 2019 comenzó el día con una ventaja de 3.8 segundos sobre Esapekka Lappi, pero terminó con un margen de 8.4 segundos sobre Rovanperä, que pasó de estar en cuarto lugar a 21 segundos a ser segundo en la general.

Ott Tänak y Kalle Rovanperä protagonizaron un duro mano a mano en las etapas celebradas por la tarde. El finlandés ganó cinco etapas y recortó distancias con Tänak, quien solo se llevó un scratch (compartido con Kalle, al haber marcado el mismo tiempo).

Lappi, perjudicado por la rotura de su parabrisas, cayó a la tercera posición, y ya está a 35.2 segundos del líder. Su compañero de equipo, Elfyn Evans, ganó una de las etapas disputadas por la mañana. Sin embargo, el resto del día no fue capaz de mantener el ritmo de sus compañeros de equipo, y un problema en la suspensión trasera izquierda hizo que perdiera aún más tiempo; hoy se va a dormir a 1'19.700.

Thierry Neuville, de Hyundai, terminó la jornada en quinta posición, a una distancia de 2'05.500, mientras que Takamoto Katsuta se situó en sexta posición, por delante de Gus Greensmith. Fue precisamente Gus quien lideró el ataque del equipo Ford, después de que Craig Breen se viese obligado a abandonar esta mañana.

Para cuando arrancó el bucle de la tarde, los tramos ya se habían secado. Sin embargo, las profundas roderas remanentes supusieron un reto a mayores para los piltoos.

Rovanperä y Tänak parecieron disfrutar de ese reto cuando se enfrentaron en la 15ª etapa. Rovanperä ganó la batalla, superando al líder del rally por 0.2s, tras dos recorridos muy comprometidos.

Con su tercera victoria de etapa, Rovanperä se colocó a 1.5 segundos de su compatriota Lappi, segundo de la general en aquel momento. Lappi tuvo un problema con una piedra, que agrietó su parabrisas y obstaculizó su visión, y cedió 1.9 segundos.

Mientras, el galés Evans perdió 5.3s, con lo que terminó por descolgarse de la lucha por la victoria general.

Pierre-Louis Loubet, del equipo M-Sport, fue el mejor del resto al marcar el quinto tiempo más rápido, mientras que Neuville prefirió ser más conservador.

Rovanperä se adjudicó la 16ª etapa, con una ventaja de 1.2 segundos sobre Tänak. El héroe local seguía presionando al líder, pero el piloto de Hyundai le hizo frente.

El tiempo de Rovanperä aupó al piloto de Toyota a la segunda posición de la general, por delante de un frustrado Lappi, que seguía esforzándose por ver través de su parabrisas dañado.

Lappi solo pudo marcar el cuarto mejor tiempo, perdiendo 7.2 segundos frente a Rovanperä, mientras que Evans también luchaba para no perder el control de su GR Yaris.

"Estoy sufriendo", dijo Evans. "No estoy encontrando las sensaciones que me gustaría con estas condiciones más secas. El coche se mueve mucho y no es fácil controlarlo".

Por tercera etapa consecutiva, Rovanperä y Tänak volvieron a batirse en duelo. Pero esta vez, para sorpresa de todos, ambos marcaron un tiempo idéntico. Así, los dos rivales compartieron victoria de etapa.

Rovanperä admitió que fue un poco más "cuidadoso" debido a la presencia de rocas sueltas, mientras que Tänak calificó su pasada de "perfecta".

Los problemas de visibilidad de Lappi hicieron que el finlandés no supiera cómo trazar algunas curvas, quedándose totalmente rezagado respecto a los dos primeros clasificados.

Su compañero de equipo, Evans, también tuvo problemas. El impacto de una piedra hizo que su rueda trasera quedase ligeramente desalineada; algo que tuvo que arreglar antes de salir al siguiente tramo.

Katsuta cedió más tiempo ante Neuville en la lucha por el quinto puesto. Por detrás, Greensmith consiguió superar a su compañero de equipo, Loubet, para ser séptimo.

Rovanperä terminó el día con estilo al llevarse la 18ª etapa, sacándole 3.1 segundos a Tänak y poniendo al estonio a tiro.

Neuville fue el tercero más rápido de la etapa, por delante de Greensmith, mientras Lappi y Evans se desvanecieron tras sus respectivos problemas de visibilidad y suspensión.

El Rally de Finlandia celebrará su última jornada mañana, con las cuatro últimas etapas del evento.