WRC Portugal: Rovanpera lidera por la mínima sobre Ogier; Sordo, 5º

Kalle Rovanperä se hizo con el liderato del Rally de Portugal del WRC 2024 en el sexto tramo, pero su colchón de ventaja nunca superó el segundo, ya que el vigente campeón del mundo sufrió con un GR Yaris que no era de su agrado. El finlandés, que terminó el viernes por la mañana en tercera posición, mantuvo la delantera a pesar de un ataque final de Sébastien Ogier, que pasó de la cuarta a la segunda posición en el último tramo del día.

La batalla en cabeza resultó increíblemente reñida, con una diferencia de 5.4 segundos entre los cuatro primeros. Takamoto Katsuta terminó el día en tercera posición [+4.7] después de liderar tras el bucle matinal y ocupar la segunda posición hasta la última etapa. Ott Tanak que estuvo sufriendo con su i20N todo el viernes, llegó a rodar tercero antes de caer al cuarto puesto.

Dani Sordo consiguió tres victorias de tramo en su regreso al Mundial de Rallies desde entonces para situarse quinto [+17.9 segundos], 2 décimas por delante de su compañero de equipo y líder del campeonato, Thierry Neuville. Enfrentado a la desventaja de abrir pista, el belga limitó el daño al terminar la mañana en un buen segundo lugar, antes de caer al sexto [+18.1] después del bucle vespertino.

Adrien Fourmaux pilotó inteligentemente para mantenerse séptimo [+31.8], por delante de Evans [+1:43.2], que perdió tiempo por un pinchazo en la SS7, mientras que su copiloto Scott Martin se quedó sin su libro de ruta. Gregoire Munster [2:27.3] completó el grupo de Rally1. El Top 10 lo completó el líder de la clase WRC2, Oliver Solberg, que superó a Yohan Rossel por 7.3 segundos.

La ventaja de Katsuta al comienzo de la tarde fue efímera. El japonés perdió el colchón por la mínima tras el primer tramo de la tarde [SS6, Lousa, 12,28 kilómetros]. La segunda pasada presentaba una superficie mucho más seca y abrasiva, suponiendo un reto mucho mayor.

Fue Ogier quien marcó el ritmo tras beneficiarse de algunos cambios de set-up realizados en la zona de montaje de neumáticos del mediodía. El cinco veces ganador en Portugal fue 1.1 segundos más rápido que Rovanperä, con Sordo tercero, a 2.2. El esfuerzo fue suficiente para que Ogier pasara del quinto al tercer puesto de la tabla completa.

"El neumático está ayudando, pero hemos hecho algunos pequeños cambios", dijo el francés, que apostó por llevar sólo una rueda de repuesto. "Ahora me siento un poco mejor, pero hemos tenido días mejores. Sin riesgo no hay diversión".

El tramo deparó aún mejores noticias para Rovanperä, que pasó a liderar el rally con una décima de ventaja sobre Katsuta, que cedió 4.5 segundos. El finlandés reveló que seguía luchando contra su coche, que "todavía no estaba al 100%", especialmente en los lugares difíciles".

Neuville también cedió la segunda plaza, cayendo a la quinta de la general tras perder 5.4 segundos. Neuville y su copiloto Martijn Wydaeghe parecieron tener un problema con su tarjeta de tiempos al final del recorrido, antes de que se resolviera rápidamente. Su rival por el título, Elfyn Evans, siguió padeciendo los problemas de puesta a punto de la mañana. El galés cedió 10.9 segundos, mientras que sólo 6,9 separaron a los seis primeros de la general.

El difícil comienzo de Evans en el rally se vio magnificado por dos problemas en la SS7 [Gois, 14,30 km]. Su copiloto, Scott Martin, tuvo que dar las notas desde un teléfono móvil tras dejar su libro de ruta sobre una mesa en el control de la SS6. Martin se bajó del coche para dirigirse al control horario después del retraso de Neuville. Para empeorar las cosas, una rueda delantera derecha se desllantó, lo que contribuyó a una pérdida de tiempo de 52,6 segundos que les dejó fuera de la pelea.

Sordo ganó la etapa y se colocó quinto en la general por delante de Neuville, que fue 4.9 segundos más lento. Rovanperä logró el tercer mejor tiempo de la prueba, una décima más rápido que Katsuta, lo que permitió al primero doblar su ventaja en la general hasta las dos décimas. "Es duro, definitivamente no estamos ni cerca de donde debería estar el coche", dijo un frustrado Rovanperä. "Estoy luchando todo el tiempo, tenemos subviraje, así que está haciendo que el desgaste de los neumáticos sea cada vez peor". La diferencia entre los seis primeros continuó reduciéndose hasta los 6.3 segundos, mientras Fourmaux se alejaba de la cabeza, a 19.3.

La batalla por la victoria dio un nuevo giro en el penúltimo tramo [Arganil, 18,72 km]. A pesar de los problemas, Rovanperä consiguió su primera victoria de etapa en 2024, superando a Tänak, también sufriendo con el Hyundai, por una décima. "Me he esforzado mucho, no es agradable. Tengo que esforzarme mucho, pero en conjunto no funciona", dijo el estonio de Hyundai Motorsport, que ascendió a la tercera posición de la general después de que Ogier perdiera 2.4 segundos, tras verse perjudicado por un problema con la parte híbrida.

Rovanpera sólo pudo ampliar su ventaja en el rally a un segundo sobre Katsuta gracias a un gran esfuerzo del japonés, que llegó al final de la etapa a 8 décimas. Fue otra etapa marcada por los márgenes estrechos, ya que los siete primeros clasificados quedaron en 6.6 segundos. Evans y Martin lucharon con valentía, y este último utilizó sus notas de apoyo, con una pérdida de tiempo de sólo 14.7 segundos. "Nada nos está saliendo bien", comentó el de Toyota.

El último tramo supuso otra sacudida en la clasificación provocada por un Ogier a la carga. El francés, deseoso de asegurarse una mejor posición en el orden de salida para el sábado, impuso un ritmo endiablado para ganar la prueba por 3.2 segundos a Rovanpera. Con este esfuerzo, adelantó a Katsuta y Tänak y se situó segundo en la general. La jornada del sábado constará de nueve tramos de 145,02 kilómetros en total.

Clasificación del Rally de Portugal del WRC 2024 tras la SS9