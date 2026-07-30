Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Resumen de la etapa
WRC Rally de Finlandia

WRC Finlandia: Fourmaux se lleva la Superespecial inaugural

Adrien Fourmaux se ha impuesto en la Superespecial de Harju, que dio el pistoletazo de salida al Rally de Finlandia 2026 del WRC el jueves por la noche.

Téha Courbon
Editado:
GettyImages-2288292829

La décima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de 2026 se inauguró este jueves por la noche con la Superespecial de Harju. Trazada en pleno centro de la ciudad y concebida ante todo para ofrecer espectáculo a los aficionados allí presentes, esta breve especial de 2,58 km, disputada sobre asfalto y tierra, no era en absoluto representativa de lo que les espera a los participantes durante el resto del fin de semana.

Adrien Fourmaux logró el primer mejor tiempo del fin de semana, situándose simbólicamente al frente del Rally de Finlandia. El francés superó a su compañero de equipo en Hyundai, Thierry Neuville, por 1.1s, mientras que el mejor Toyota, el del líder del campeonato Elfyn Evans, cedió 1.2s y acabó la primera jornada de acción tercero.

Las tripulaciones volverán a la Superespecial de Harju el viernes por la noche. Hasta entonces, tendrán que afrontar las nueve especiales programadas para esta segunda jornada del Rally de Finlandia 2026, que ofrecerá un primer vistazo real a la jerarquía en las rápidas pistas de tierra.

Horarios para todo el fin de semana:

Finland Rally de Finlandia 2026 del WRC - Clasificación tras la Etapa 1

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia
1 France A. Fourmaux Hyundai  2'06"7
2 Belgium T. Neuville Hyundai +1"1
3 United Kingdom E. Evans Toyota +1"2
4 France S. Ogier Toyota +1"2
5 Japan T. Katsuta Toyota +1"8
6 Finland S. Pajari Toyota +1"9
7 Sweden O. Solberg Toyota +2"9
8 Finland E. Lappi Hyundai +3"0
9 Ireland Jon Armstrong Ford M-Sport +3"3
10 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +4"1
11 Latvia M. Sesks Ford M-Sport +6"2

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Horarios del Rally de Finlandia del WRC 2026, recorrido y cómo ver

Mejores comentarios
Más de
Téha Courbon

Bortoleto, el más rápido de los test de Pirelli con Colapinto y Aston

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto, el más rápido de los test de Pirelli con Colapinto y Aston

Quartararo, al límite del esfuerzo en Assen: "He sufrido síndrome compartimental"

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Quartararo, al límite del esfuerzo en Assen: "He sufrido síndrome compartimental"

Ferrari descubre por fin al mejor Hamilton: "Es su primer fin de semana completo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Ferrari descubre por fin al mejor Hamilton: "Es su primer fin de semana completo"

Últimas noticias

WRC Finlandia: Fourmaux se lleva la Superespecial inaugural

WRC
WRC WRC
Rally de Finlandia
WRC Finlandia: Fourmaux se lleva la Superespecial inaugural

Alex Palou y Alexander Rossi realizarán el primer test del IR-28 de IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Alex Palou y Alexander Rossi realizarán el primer test del IR-28 de IndyCar

Cómo 2026 nos muestra un nuevo Norris: de la presión del título a la certeza del campeón

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Cómo 2026 nos muestra un nuevo Norris: de la presión del título a la certeza del campeón

Acosta se pone un 7 tras la primera mitad de MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Acosta se pone un 7 tras la primera mitad de MotoGP 2026