WRC Finlandia: Fourmaux se lleva la Superespecial inaugural
Adrien Fourmaux se ha impuesto en la Superespecial de Harju, que dio el pistoletazo de salida al Rally de Finlandia 2026 del WRC el jueves por la noche.
La décima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de 2026 se inauguró este jueves por la noche con la Superespecial de Harju. Trazada en pleno centro de la ciudad y concebida ante todo para ofrecer espectáculo a los aficionados allí presentes, esta breve especial de 2,58 km, disputada sobre asfalto y tierra, no era en absoluto representativa de lo que les espera a los participantes durante el resto del fin de semana.
Adrien Fourmaux logró el primer mejor tiempo del fin de semana, situándose simbólicamente al frente del Rally de Finlandia. El francés superó a su compañero de equipo en Hyundai, Thierry Neuville, por 1.1s, mientras que el mejor Toyota, el del líder del campeonato Elfyn Evans, cedió 1.2s y acabó la primera jornada de acción tercero.
Las tripulaciones volverán a la Superespecial de Harju el viernes por la noche. Hasta entonces, tendrán que afrontar las nueve especiales programadas para esta segunda jornada del Rally de Finlandia 2026, que ofrecerá un primer vistazo real a la jerarquía en las rápidas pistas de tierra.
Rally de Finlandia 2026 del WRC - Clasificación tras la Etapa 1
|Pos.
|Piloto
|Coche
|Tiempo / diferencia
|1
|A. Fourmaux
|Hyundai
|2'06"7
|2
|T. Neuville
|Hyundai
|+1"1
|3
|E. Evans
|Toyota
|+1"2
|4
|S. Ogier
|Toyota
|+1"2
|5
|T. Katsuta
|Toyota
|+1"8
|6
|S. Pajari
|Toyota
|+1"9
|7
|O. Solberg
|Toyota
|+2"9
|8
|E. Lappi
|Hyundai
|+3"0
|9
|Jon Armstrong
|Ford M-Sport
|+3"3
|10
|J. McErlean
|Ford M-Sport
|+4"1
|11
|M. Sesks
|Ford M-Sport
|+6"2
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