WRC Finlandia: Tanak se aleja de un imparable Rovanpera

El resultado final de la etapa del sábado en el Rally de Finlandia había dejado incertidumbre en la tierra tras una buena pelea entre Ott Tanak y Kalle Rovanpera, pero el piloto estonio de Hyundai Motorsport decidió dejar las cosas claras durante la sesión matutina.

No te lo pierdas: Tänak se mantiene líder en Finlandia pese al ataque de Rovanperä

Tanak fue fiel a su palabra y continuó con su enfoque de ataque máximo para ampliar su ventaja sobre Rovanpera a 10,3s en el primer bucle de etapas que marcó el último día del icónico rally de tierra.

Esapekka Lappi, de Toyota, mantuvo la tercera posición, pero volvió a rodar casi a toda velocidad, ahora equipado con un parabrisas nuevo después de haberse visto obligado a correr la mayor parte de la tarde del sábado con la visibilidad mermada.

El finlandés terminó el bucle a 50,6s de distancia, mientras que su compañero de equipo Elfyn Evans retrocedió para conservar la cuarta posición por delante de Thierry Neuville, de Hyundai. Takamoto Katsuta, de Toyota, y el dúo de M-Sport Ford, Gus Greensmith y Pierre-Louis Loubet, completaron los ocho primeros puestos a falta de dos etapas.

Tanak se puso en marcha cuando se reanudó la acción, ya que el bicampeón del Rally de Finlandia continuó donde lo había dejado y arrasó en la primera etapa. El estonio marcó un tiempo de vértigo para terminar la prueba 1,9s más rápido que Rovanpera.

"Definitivamente, ha sido a todo gas", dijo Tanak, que sufrió daños en la parrilla delantera de su i20 N en la etapa. "Estoy contento de estar aquí y eso era muy necesario esta mañana. Tenemos que mantener un buen ritmo, pero ha sido una sensación agradable".

Rovanpera hizo todo lo posible para intentar recortar la ventaja de Tanak en su paso, pero admitió que su carrera no fue perfecta.

"No hay mucho más que pueda hacer", dijo Rovanpera. "Hemos tenido una etapa bastante limpia y la carretera pequeña limpia bastante. He intentado ser rápido pero seguro que no ha sido una etapa perfecta por mi parte".

Neuville se hizo con el tercer mejor tiempo y el belga dio muestras de haber mejorado su ritmo en el i20 N, terminando por delante de Lappi y Evans, aunque los dos habían optado por no tomar riesgos innecesarios.

A pesar de luchar contra la falta de agarre, Greensmith realizó un sólido esfuerzo para superar a su compañero de equipo Loubet y asegurarse el séptimo puesto en la general.

Su compañero de equipo Craig Breen volvió a la pelea después de que el equipo M-Sport reparara el Puma del irlandés durante la noche, tras verse obligado a retirarse de la acción del sábado.

Tanak y Rovanpera encabezaron la tabla de tiempos, marcando registros idénticos y compartiendo la victoria de etapa por segunda vez en este evento. Sin embargo, fue aquí donde Rovanpera pareció conceder la derrota a Tanak tras la prueba.

"Puedo ir más rápido si asumo los riesgos, pero no estoy dispuesto a asumirlos", dijo Rovanpera.

"Para mí no hay ninguna diferencia: si asumo un riesgo loco para ser unos segundos más rápido, puedo tener el mismo tiempo que Ott. No merece la pena", concluyó antes de dar paso a la siguiente etapa.