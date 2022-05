WRC: Evans lidera en el caos de Portugal, Sordo tercero

Cargar el reproductor de audio

En un día de muchas emociones, Elfyn Evans conseguía terminar en cabeza aventajando en 13,6 segundos al líder del mundial, su compañero en Toyota, Kalle Rovanpera y en 44,4 a un extraordinario Dani Sordo que tuvo la paciencia necesaria para no dejarse llevar y no arriesgar donde no debía, acabando la jornada en posición de podio.

La cruz del día fue para Loeb, Ogier y, en menor medida Tanak y Breen. Un accidente bastante tonto acabo con las expectativas de Loeb que era líder hasta ese instante, forzándole a abandonar. Los pinchazos echaron por tierra la segunda aparición de Ogier en este mundial. El francés pinchó dos veces cuando sólo tenía una rueda de repuesto y también tuvo que decir adiós.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Los pinchazos también hicieron mella en Tanak y Breen. Ambos perdieron bastante tiempo, pero no tuvieron que abandonar el rally.

Ogier comienza fuerte

Tras haber realizado un final del primer bucle excepcional, las cosas de los genios, Loeb se quedaba fuera del rally en un error tonto nada más comenzar la 5ª especial. El piloto galo chocaba contra el muro en la primera curva, justo en el sitio que la pista cambiaba de asfalto a tierra al, aparentemente juzgar erróneamente el agarre del suelo y destrozando la suspensión trasera de su Ford Puma Rally1.

Con Loeb fuera de combate, su archienemigo, Sebastien Ogier conseguía su primer scratch en este rally. "El coche va mucho mejor y hay más agarre. Va a ser una tarde complicada para los neumáticos, a ver que se puede hacer" comentaba el de Gap.

Daños en el coche de Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Evans, heredaba el liderato que dejaba Loeb vacante, aunque cedía algo de tiempo con respecto a Neuville, que se acercaba en la general a dos segundos, una diferencia insignificante a estas alturas.

Por detrás, Tanak, Sordo y Rovanpera seguían sufriendo, sin encontrar demasiada explicación a lo que les estaba pasando, salvo el cántabro que aseguraba no estar "arriesgando, hay muchas piedras en medio de la pista".

Pinchazos y más pinchazos

Pero el accidente de Loeb no iba a ser la única sorpresa que nos deparase la tarde del viernes. Primero Tanak y luego Ogier tuvieron que bajarse de su coche para arreglar un pinchazo una vez puesta en marcha la SS6, situación que hizo perder un minuto y 43 segundos al estonio, y más de dos minutos a Ogier, que no pudo repetir el scratch del tramo anterior. Breen y Formaux también sufrieron sendos pinchazos.

De esta circunstancia se beneficiaron Evans y Neuville, para afianzarse en las primeras posiciones y también el líder del campeonato, Kalle Rovanpera, que tras un inicio complicado del rally, se encontró de repente en la tercera plaza. Dani Sordo, al igual que esta mañana recuperaba tiempo en Góis para colocarse en sexto lugar.

Siguen los pinchazos en Arganil

En la segunda pasada por Arganil, la lucha en cabeza continuaba entre Elfyn Evans y Thierry Neuville. El belga decidía guardar neumáticos para la siguiente especial y no arriesgaba en exceso, perdiendo siete segundos con el piloto de Toyota que esperaba recuperar más tarde. "Llevo dos blandos en el maletero, que nos van a venir bien para después" comentaba Neuville, mientras que Evans también admitía la cautela: "Igual he estado demasiado cuidadoso, se puede ir mucho más rápido".

Los pinchazos iban a ser e nuevo el calvario de Tanak y Ogier. Por fortuna para el estonio, tenía dos neumáticos de repuesto, pero Ogier, que había decidido subir solo extra a su Yaris, se quedaba fuera de carrera tras su segundo pinchazo de la tarde.

Rovanpera se adjudicaba el scratch, mientras que Sordo, también con un solo neumático de repuesto, decidía no arriesgar para poder atacar en el siguiente tramo. Pasito a pasito, el cántabro se colocaba en la quinta posición de la tabla a un segundo escaso de Loubet que era cuarto.

Sordo se coloca en tercer lugar

El rally se estaba convirtiendo en una carrera de eliminación. Tras las debacles de Loeb y Ogier y la gran pérdida de tiempo de Tanak, en esta ocasión eran Breen y Neuville los que se dejaban una enorme brecha de tiempo por el camino.

Breen sufría un pinchazo, que le hacía perder cerca de un minuto, mientras que Neuville sufría un percance en el enlace, dañando la transmisión delantera. El belga, muy experimentado con las herramientas, lograba reparar la avería, pero una vez comenzada la SS8, el problema volvía a su i20 N, haciéndole perder un minuto y veintiocho segundos en meta.

De todo esto se beneficiaba Dani Sordo, que poco a poco remontaba para meterse en tercer lugar, por detrás de Evans y Rovanpera antes del broche del día en Lousada. Sordo prefirió jugar la baza de la prudencia, montado 3 neumáticos duros y evitando así los problemas de sus rivales con los pinchazos. "Podía haber ido un poco más rápido en algunos sitios, me encanta este tramo" comentaba al llegar a meta el piloto de Hyundai.

Los tres últimos kilómetros del día se disputaron en la superespecial de Lousada, un Mickey Mouse más complicado de lo que parece a simple vista, y en la que compiten dos coches a la vez en un terreno mezcla de asfalto y tierra en un circuito de rallycross.

Evans afianzó su liderato, terminando por delante de Katsuta, Tanak, Formaux y Sordo que conseguía limarle un segundo a Rovanpera en su lucha por la segunda plaza. Neuville, que no conseguía arreglar del todo el problema en la dirección, perdía 14 segundos para alejarse un poco más todavía de los puestos de honor.

