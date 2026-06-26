WRC Grecia: Neuville empieza mandando ante Ogier; Sordo y Fourmaux sufren un pinchazo

Thierry Neuville, de Hyundai, ha pasado a liderar el Rally Acrópolis de Grecia este viernes por la mañana tras un castigador bucle, que ha provocado una serie de pinchazos a los equipo, entre otros a Dani Sordo y a Adrien Fourmaux.

El campeón del mundo de 2024 y dos veces ganador del Acrópolis terminó el bucle inicial de grava con 11.0 segundos de ventaja sobre Sébastien Ogier, de Toyota, mientras que Jon Armstrong, de M-Sport Ford, impresionó al mantenerse tercero, a 21.2 segundos del liderato.

Ogier mantuvo el liderato durante la noche tras ganar la superespecial del jueves, pero el legendario corredor francés perdió la ventaja en el primer tramo del viernes. Aprovechando al máximo su ventaja de posición en la carretera, Adrien Fourmaux, de Hyundai, se adjudicó el tramo inicial por una décima sobre Neuville, con Ogier cediendo 2.2 segundos. Fue suficiente para que el belga tomara el liderato del rally por 0.7 segundos sobre su compañero galo, mientras Ogier caía al tercer puesto.

Neuville no duró mucho en cabeza, ya que Fourmaux arrasó en el tercer tramo, superando a Neuville por 1.9 segundos. Fourmaux parecía encaminado a liderar en la asistencia remota de mitad de jornada, pero un pinchazo delantero derecho en la siguiente etapa, de Stiri, le costó 31.4 segundos y lo hizo caer del primero al cuarto puesto. El desafortunado drama con el neumático entregó el liderato a Neuville.

"Fue bastante justo al final con los neumáticos", dijo Neuville. "Debería haber empezado con seis neumáticos nuevos esta mañana, eso habría sido mejor. Está increíblemente duro ahí fuera".

Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

La mañana de Armstrong fue una de las historias destacadas. El norirlandés marcó el tercer mejor tiempo en Parnassos Mt e igualó el registro de Neuville en Stiri para subir al tercer puesto de la general, a 7.1 segundos de Ogier.

"Tuvimos una pasada bastante buena", dijo Armstrong después de Stiri. "El tramo es complicado y se vuelve un poco más duro hacia el final. Solo intenté concentrarme en ir limpio y conseguir mucha tracción. Simplemente intentamos aprovechar nuestra posición en carretera".

Ogier restó importancia a cualquier sensación de control después de una mañana dominada por impactos de rocas, delaminaciones y la gestión de neumáticos. Los equipos usan este fin de semana un neumático duro revisado de Hankook. "Es pura suerte, una lotería. Los neumáticos no están preparados para estas condiciones", sentenció el nueve veces campeón del mundo.

Resultó ser un comienzo alentador del rally para M-Sport, que capitalizó su ventaja de posición en carretera. Josh McErlean y Martins Sesks sobrevivieron a la mañana para colocar tres M-Sport Ford Puma entre los seis primeros de la general. McErlean ocupaba el quinto puesto, a 36.8 segundos del liderato, con Sesks sexto pese a preocupaciones por los neumáticos tras el tramo final del bucle.

Sami Pajari, de Toyota, era séptimo tras una extraña pérdida de potencia en Stiri, mientras que Takamoto Katsuta llegó a la zona de montaje de neumáticos octavo después de una delaminación trasera derecha. El líder del campeonato, Elfyn Evans, fue severamente penalizado por tener que abrir pista y terminó el bucle en noveno lugar, a 1 minuto y 18 segundos de la cabeza.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"La mañana en general ha sido mucho peor incluso de lo que esperábamos, y esperábamos que fuera mala", detalló Evans. "La limpieza de la carretera fue horrorosa, esas piedras enormes en las horquillas cuesta arriba. Seguro que no hice un gran trabajo, pero aun así está muy mal".

Evans, sin embargo, salió mucho mejor parado que su compañero de equipo, Oliver Solberg, que sufrió un pinchazo delantero izquierdo en el tramo inaugural del día y perdió más de un minuto, quedando en la 14ª posición en la asistencia remota. El fuerte inicio de Dani Sordo en el rally terminó en la SS3, cuando se detuvo por un pinchazo delantero derecho y perdió casi dos minutos.

En WRC2, Andreas Mikkelsen lidera sobre Robert Virves por 1.5 segundos, mientras que Alejandro Cachón y Borja Rozada son terceros, a 16.5 segundos, justo delante de Jan Solans y Rodrigo Sanjuán.

Clasificación del Rally Acrópolis de Grecia del WRC 2026 tras la SS4

Pos. PilotO COCHE TIEMPO / DIF. 1 T. Neuville Hyundai 48:03.2 2 S. Ogier Toyota +11.0 3 J. Armstrong Ford M-Sport +21.2 4 A. Fourmaux Hyundai +28.3 5 J. McErlean Ford M-Sport +36.8 6 Mr. Sesks Ford M-Sport +38.3 7 S. Pajari Toyota +50.2 8 T.Katsuta Toyota +55.6 9 E. Evans Toyota +1:18.6 ... 14 O. Solberg Toyota +2:03.6 ... 16 D. Sordo Hyundai +2:08.3