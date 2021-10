WRC: Neuville sigue en cabeza en España y Sordo se acerca a Ogier

Tras la jornada del viernes con tramos más desconocidos para los pilotos, el rally llegaba a las carreteras en las que se ha venido disputando las últimas temporadas y que la mayoría conoce muy bien.

Thierry Neuville terminó el bucle matinal ampliando su ventaja sobre Elfyn Evans, que continúa en segundo lugar, pero viendo cómo el de Hyundai pone tierra de por medio en cada tramo. Dani Sordo continúa en la pelea con Sébastien Ogier por el podio, dejando en tan sólo dos décimas la ventaja del francés que comenzó el día con 5,4s sobre el español.

La niebla apareció a primera hora de la mañana, dificultando un poco las cosas a los pilotos en el primer tramo. Neuville y Evans continuaron a lo suyo, marcándose de cerca en la cabeza del rally, con el belga de Hyundai de nuevo por delante del Toyota, ampliando la distancia en 2,4 segundos.

Detrás de ellos se coló un Kalle Rovanperä que hasta el momento se había mantenido emboscado y que arrebató el tercer tiempo parcial a Ogier, que seguía con su ritmo de crucero son tomar riesgos.

Dani Sordo terminó por detrás del actual campeón del mundo en esa especial, dejándose nueve décimas en su lucha por el podio. El español confesaba no estar contento con su ritmo en este tramo.

Nil Solans aprovechó el hecho de salir en las primeras posiciones para terminar sexto, por delante de Formeaux, Greensmith, Katsuta y Solberg en el mejor tramo hasta el momento del piloto catalán.

Evans se desinfla en la mañana de España

En un rally con pocas sorpresas hasta el momento, salvo el abandono de Ott Tanak, la tendencia al alza la marcaban Neuville y Evans. Pero este último, que empezó como un cañón, poco a poco perdía la estela del belga.

El de Toyota, que ya había comenzado mal la jornada, tuvo un segundo tramo bastante decepcionante en el que perdió 4,3 segundos con Neuville, terminando quinto por detrás de Ogier, Sordo y un sorprendente Adrien Formeaux que se colocó en segundo lugar y que a punto estuvo de ganarle el tramo a Neuville.

Sordo y Neuville, los mejores

En el último tramo de la mañana, Neuville se encontró un rival inesperado en su compañero de equipo Dani Sordo. El español se mostró muy cómodo durante toda la especial y a punto estuvo de marcar el scratch, que se llevó Neuville por tres décimas.

El fenomenal tiempo marcado por Sordo le deja a sólo dos décimas de Ogier en la lucha por el podio de cara al bucle de esta tarde.

Evans continuó cediendo tiempo con respecto a Neuville, al que no ha podido ganar en ninguna de las especiales del sábado hasta el momento. "Estoy sufriendo un poco con la rotación del coche, no puedo acelerar pronto y mantener la línea", admitía el galés al final del bucle, mientras que Neuville se ponía en modo guerra mental diciendo que no había arriesgado y que sigue sufriendo "mucho subviraje".

Nil Solans siguió su buena progresión, ganando tiempo a Solberg, Katsuta y Greensmith. El piloto catalán parece haber encontrado el ritmo en la mañana del sábado.

Rally de España 2021 del WRC - Clasificación general tras la SS8

Pos. Piloto/copiloto Coche Tiempo/gap 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 1.19'18”7 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +6"7 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +25"7 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +31"9 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +46"4 6 Fourmaux/Coria Ford Fiesta WRC +1'19"8 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'54"5 8 Solberg/Drew Hyundai i20 Coupé WRC +2'25"2 9 Solans/Martì Hyundai i20 Coupé WRC +2'55"6 10 Camilli/Vilmot Citroen C3 Rally2 +5'02"9