Evans contraataca y recupera la cabeza del Rally de Montecarlo

Gap (Francia).- El viernes parecía que Ogier y Neuville se iban a jugar el rally mano a mano, después del accidente de Tanak y de que Evans no estuviera del todo fino en el segundo bucle, tras haber liderado al final de la pasada de la mañana. Pero el británico, que pese al ataque del de Hyundai y de su compañero de equipo, no había cedido demasiado tiempo, le dio la vuelta a la situación para terminar en cabeza, con todas las posibilidades de llevarse la victoria el domingo.

Con un 30% de carretera nevada en los tramos, todos los pilotos decidieron salir de la asistencia con seis neumáticos de clavos, salvo el japonés de Toyota, Takamoto Katsuta, que se arriesgó y metió dos superblandos. Por tanto, en ese sentido, había poco espacio para que alguien diera la campanada con las montas de las ruedas.

Thierry Neuville comenzó el día con el firme propósito de enterrar las malas sensaciones del viernes y consiguió marcar el primer scratch, aunque ni Ogier, a 0.8 segundos, ni Evans, a 1.6, cedieron lo más mínimo.

"Creo que ha estado bien, las diferencias son muy pequeñas", dijo el piloto de Hyundai que también quiso rebajar las críticas del día anterior a sus ouvriers (quienes recorren los tramos antes del inicio para informar a su equipo de cómo está el terreno). "He tenido unas correcciones buenas y he podido pilotar con total confianza", admitió, seguramente consciente de que el día anterior no había sido justo con Dani Sordo, al que le pidió el favor de hacer el trabajo, tras la baja de última hora de Bruno Thiry, su hombre de confianza habitual.

Evans contraataca

Tras haber perdido muy poco tiempo en la primera especial, Elfyn Evans decidió salir a por todas camino de Selonnet. Con mucha confianza, el británico atacaba tanto en asfalto como en hielo, metiéndole 13.8 segundos a Neuville y 7.6 a Ogier, recuperando el liderato que ya tuvo en la mañana del viernes.

"Hemos tratado de no quedarnos sin clavos en la primera parte y luego la carretera estaba mucho mejor que cuando pasó el equipo de reconocimiento", comentó el galés, contento con el resultado.

Ni Neuville ni Ogier estaban tan felices. El de Hyundai parecía dispuesto a terminar el primer bucle en cabeza, tras un gran tramo de apertura, pero en la segunda especial no fue suficientemente rápido. "Voy con mucha más confianza", declaró, "ha sido una buena especial, pero no ha sido suficiente".

Ogier, al igual que Neuville el día anterior, recurrió a echar las culpas al ouvrier. "Me ha costado confiar en la información del equipo de reconocimiento", dijo, "pero estoy contento porque las condiciones eran complicadas".

Tras los tres pilotos que se están jugando la victoria en el rally, Sebastien Loeb mantiene la cuarta plaza, aunque perdió 20 segundos frente a un soberbio Esapekka Lappi que, de momento, está haciendo un gran trabajo con su Ford. El nueve veces campeón del mundo admitió que había sido, seguramente, demasiado precavido para no destrozar los neumáticos, mientras que Lappi, al igual que Evans, señalaba las diferencias de las condiciones entre el momento de la etapa y cuando pasó su equipo de ouvriers.

Kalle Rovanpera, en su primera etapa en este tipo de condiciones con el Yaris WRC, perdió 26 segundos, manteniéndose sexto en la general.

Clasificación del Rally de Montecarlo 2020 tras la SS10

Pos. Piloto/copiloto Coche Tiempo/distancia 1 Evans/Martin Toyota Yaris WRC 2:06:38.3 2 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +4"8 3 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé WRC +16"6 4 Loeb/Elena Hyundai i20 Coupé WRC +1'56"2 5 Lappi/Ferm Ford Fiesta WRC +2'31"4 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +2'59"3 7 Camilli/Buresi Citroen C3 R5 +9'10"2 8 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +9'49"7 9 Ciamin/Roche Citroen C3 R5 +10'32"4 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +10'52"0

Algunas de las mejores fotos del Rally de Montecarlo 2020