Cómo Katsuta volvió más fuerte tras quedarse en el banquillo en el WRC

Takamoto Katsuta ha explicado por qué fue capaz de reaparecer con fuerza en el Rally de Europa Central del WRC después de haber pasado por el banquillo. El piloto japonés se reincorporó el pasado fin de semana a la disciplina de Toyota para la penúltima prueba de la temporada, tras la sorprendente decisión del equipo de dejar fuera del coche a su piloto titular para el viaje del mes pasado a Chile.

La decisión de la marca japonesa llegó tras el Rally Acrópolis, que supuso el sexto resultado consecutivo de Katsuta fuera del Top 5. El piloto de 31 años afirma que perderse la cita sudamericana fue uno de los momentos más duros de su carrera deportiva, pero rápidamente pudo dejarlo atrás en el Rally de Europa Central al terminar cuarto, incluyendo dos victorias de tramo.

El nipón logró una impresionante remontada bajo presión al anotar el máximo de 12 puntos del Súper Domingo, por encabezar la clasificación de la jornada y ganar la Power Stage. El botín de puntos podría resultar crucial para Toyota en su lucha con Hyundai Motorsport por el título de constructores.

Katsuta cree que no habría sido capaz de conseguirlo si no fuera por el apoyo que tiene dentro del equipo y de toda la gente que le rodea. Una de las áreas en las que ha trabajado para afinar su pilotaje son las anotaciones de tramo, eliminando detalles innecesarios que pueden ser difíciles de procesar a alta velocidad.

"Antes de este rally había mucha, mucha presión. Ha sido un momento muy difícil el que he tenido en los últimos meses, y quizás en el inicio de la temporada. Por supuesto, el mes pasado fue el momento más duro", dijo. "Pero tuve un apoyo realmente fuerte por parte del equipo y de toda la gente que me rodea. Esta es una de las razones por las que pude volver más fuerte".

"Mis ingenieros y mis compañeros de equipo, como Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier y Elfyn Evans, me llamaron y me enviaron mensajes de apoyo. Por supuesto, es fácil hablar después. Es difícil decir [si la decisión de no correr en Chile fue correcta], ya que fue un momento muy duro. Tuve tiempo para pensar mucho, y pude concentrarme y hacer el trabajo", siguió

El director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, calificó de "soberbia" la actuación de Katsuta en el Rally de Europa Central, ya que su cosecha de puntos del domingo ayudó a la marca en su lucha por el título de constructores después de que Ogier se quedara fuera de la batalla por la victoria.

"Tengo que darle las gracias a Taka. Tuvo una actuación excelente, y también fue una muy buena actuación de Elfyn Evans [tercero], ambos nos salvaron en esta situación y todavía estamos en la pelea por el campeonato de constructores", comentó Latvala a Motorsport.com.

"Taka ha estado realmente soberbio, y el jueves tuvo bastante presión y estaba bastante nervioso al volver al coche después de un mes de descanso. Se podía ver que fue un poco cauteloso, luego fue subiendo la velocidad e hizo el mejor tiempo, pero cuando estaba complicado se lo tomó con calma".

"Estaba creciendo, y ese es exactamente el camino que queremos que tome, porque conocemos su velocidad, pero el problema es que antes intentaba aumentar la velocidad demasiado rápido, y ahora lo estaba haciendo progresivamente. Empezaba a ser natural", finalizó.